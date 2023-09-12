Летевший из Сочи самолет экстренно сел в поле под Новосибирском (видео)

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На борту самолета «Уральских авиалиний» находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и 6 членов экипажа. В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили ТАСС, что самолет запрашивал посадку в новосибирском аэропорту, потому что не смог приземлиться в Омске. У борта отказала гидравлика. Но до Толмачево лайнер не долетел и приземлился на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По одной из версий, ему просто не хватило топлива.

Пресс-службе МЧС сообщили, что посадка прошла благополучно, корпус самолета серьезных повреждений не получил. Все пассажиры целы, их эвакуировали из самолета по аварийным трапам. На место происшествия выехали шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения. По данным телеграм-канала Baza, самолетом управляли два пилота: Сергей Белов и Эдуард Семенов.

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