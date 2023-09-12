Летевший из Сочи самолет экстренно сел в поле под Новосибирском (видео)
Пресс-службе МЧС сообщили, что посадка прошла благополучно, корпус самолета серьезных повреждений не получил. Все пассажиры целы, их эвакуировали из самолета по аварийным трапам. На место происшествия выехали шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения. По данным телеграм-канала Baza, самолетом управляли два пилота: Сергей Белов и Эдуард Семенов.
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Даже после отмены обязательного техосмотра для рядовых автовладельцев, процедуру по-прежнему обязаны проходить некоторые категории автомобилей. С 1 марта 2024 года Минтранс предлагает ужесточить правила проведения техосмотра и повысить ответственность за отсутствие диагностической карты.Читать далее
-
12.09.2023, 13:32
3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года
Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все они произошли в Петербурге и Ленинградской области.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
12.09.2023, 08:32
Стало известно, какие автомобили везут через Владивостокский автомобильный терминал
Через Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ) за первые 8 месяцев 2023 года в Россию было ввезено порядка 60 тысяч новых и подержанных автомобилей. 95% новых машин – китайские.Читать далее
-
12.09.2023, 08:05
На продажу выставили автобус для детей, которые очень спешат в школу
Непонятно, кто и зачем превратил обычный школьный автобус в настоящий хот-род с турбированным V8 и гоночными сидениями в салоне, но он существует и его можно купить.Читать далее
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