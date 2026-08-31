Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 12:15

Летние ДТП: почему аварий на дорогах становится больше именно в теплый сезон

Летние ДТП: почему аварий на дорогах становится больше именно в теплый сезон

Почему летом число аварий растет и что советуют эксперты для снижения рисков

Летние ДТП: почему аварий на дорогах становится больше именно в теплый сезон

Летние месяцы традиционно приносят всплеск аварийности на дорогах, хотя погода кажется идеальной для поездок. Мало кто задумывается, что именно сезонные факторы становятся причиной серьезных происшествий. Какие ловушки подстерегают водителей и пешеходов, что изменилось в статистике и почему даже опытные автомобилисты не застрахованы - объясняют специалисты.

Летние месяцы традиционно приносят всплеск аварийности на дорогах, хотя погода кажется идеальной для поездок. Мало кто задумывается, что именно сезонные факторы становятся причиной серьезных происшествий. Какие ловушки подстерегают водителей и пешеходов, что изменилось в статистике и почему даже опытные автомобилисты не застрахованы - объясняют специалисты.

В России с наступлением лета и началом осени дорожная обстановка становится заметно напряженнее. Несмотря на сухой асфальт и ясную погоду, статистика показывает: именно в этот период фиксируется наибольшее количество аварий. Как отмечает «Российская Газета», пик ДТП приходится на июль, а рост начинается уже с мая. Причины кроются не только в погоде, но и в поведении участников движения - расслабленность, переоценка своих возможностей и игнорирование сезонных рисков.

Одной из главных проблем становится желание водителей «поймать драйв» на пустых и сухих трассах. Однако именно на таких дорогах часто случаются трагедии: высокая скорость сокращает время на реакцию, а иллюзия полной безопасности оборачивается опасными ситуациями. Даже незначительное превышение скорости или несоответствие ее дорожным условиям приводит к серьезным последствиям. За семь месяцев этого года по этой причине произошло 12 574 аварии, в которых погибло 1734 человека. Слепящее солнце, миражи на асфальте, первый дождь после жары - все это может неожиданно сыграть злую шутку. На мокром после засухи покрытии сцепление колес резко падает, а риск аквапланирования возрастает в разы.

Летний сезон приносит на дороги не только автомобили, но и множество новых участников: электросамокаты, велосипеды, мотоциклы. Особенно заметен рост числа пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) - за семь месяцев зарегистрировано 2721 ДТП с их участием, что на 36,7% больше, чем год назад. Виновниками большинства аварий становятся владельцы собственных электросамокатов, а не арендаторы. Велосипедисты тоже не отстают: количество происшествий с их участием выросло на 29%. Мотоциклисты, напротив, стали осторожнее - число аварий по их вине даже немного снизилось. Но расслабляться не стоит: мотоцикл может появиться в слепой зоне в любой момент, и водителю важно не забывать проверять зеркала перед каждым маневром.

Дети, освободившиеся от школьных занятий, часто оказываются на проезжей части, что требует от водителей максимальной концентрации. В сезон отпусков, когда привычные маршруты меняются, а поток транспорта увеличивается, важно помнить о правилах и не терять бдительность. Как показывает опыт, даже опытные водители могут попасть в неприятную ситуацию, если не учитывать сезонные особенности. Кстати, возвращение к обычным маршрутам после длительных поездок тоже может быть опасным - подробнее об этом рассказывается в материале о рисках после автопутешествий.

Пешеходы также часто становятся жертвами собственной невнимательности. Перебегать дорогу в неположенном месте - привычка, которая может стоить жизни. Многие игнорируют световозвращающие элементы на одежде, предпочитая темные тона, и становятся практически невидимыми для водителей в темное время суток. Даже простой фонарик на телефоне способен спасти жизнь, обозначив человека на обочине. Водители, в свою очередь, обязаны использовать ближний свет фар не только для освещения, но и для обозначения себя на дороге.

Осенние дожди и опавшие листья добавляют новых сложностей: мокрая листва на асфальте по скользкости не уступает льду, а лужи могут скрывать глубокие ямы. Любая невнимательность может привести к серьезным повреждениям автомобиля и даже стать поводом для административного разбирательства. Не стоит забывать и о диких животных, которые летом и осенью все чаще выходят на дороги, пугаясь света фар и шума моторов.

Темное время суток остается одним из самых опасных периодов: почти треть всех ДТП происходит именно ночью, а на эти происшествия приходится почти половина всех погибших. Самое аварийное время - с 16:00 до 21:00, а наибольшая тяжесть последствий отмечается ночью, с полуночи до шести утра. Все это подчеркивает: сезонные риски нельзя игнорировать, а соблюдение ПДД - единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как напоминают в Госавтоинспекции, дисциплина на дороге не зависит от времени года, а цена ошибки летом и осенью особенно высока.

Для справки: по данным последних лет, в России ежегодно фиксируется рост числа ДТП в летние месяцы, несмотря на улучшение дорожной инфраструктуры и внедрение новых технологий безопасности. Важно помнить, что грамотный выбор скоростного режима, использование ремней безопасности, исправные световые приборы и внимание к уязвимым участникам движения - универсальные правила, которые работают всегда. Безопасность начинается с дисциплины, а сезонные ловушки лишь подчеркивают важность внимательности за рулем.

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