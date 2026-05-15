Бараны на дороге - что делать и как не потерять деньги

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 16:46

Летние ДТП с животными: где и когда риск столкновения максимален

Летние ДТП с животными: где и когда риск столкновения максимален

Бараны на дороге - что делать и как не потерять деньги

Летние ДТП с животными: где и когда риск столкновения максимален

С наступлением тепла на российских дорогах резко выросла опасность столкновений с дикими и домашними животными. Страховые компании фиксируют всплеск подобных аварий, а штрафы за сбитых зверей могут неприятно удивить. Какие регионы под угрозой, что советуют эксперты и как не остаться без прав - разбираемся, почему сейчас особенно важно быть начеку.

С наступлением тепла на российских дорогах резко выросла опасность столкновений с дикими и домашними животными. Страховые компании фиксируют всплеск подобных аварий, а штрафы за сбитых зверей могут неприятно удивить. Какие регионы под угрозой, что советуют эксперты и как не остаться без прав - разбираемся, почему сейчас особенно важно быть начеку.

С приходом лета для российских автомобилистов наступает период, когда риск попасть в ДТП с участием животных становится особенно высоким. Это не просто сезонная статистика - последствия таких аварий могут серьезно ударить по кошельку и даже привести к лишению водительских прав. Страховые компании отмечают, что именно в теплое время года количество столкновений с дикими зверями на трассах заметно увеличивается.

По данным «Абсолют Страхование» за 2025 год, более половины всех аварий с животными происходят летом, а пик приходится на середину сезона. При этом четкой географической закономерности не выявлено: инциденты фиксировались в самых разных регионах - от Татарстана до Ярославской области. Это говорит о том, что опасность может подстерегать водителя где угодно, а не только в традиционно «лесных» районах.

На загородных дорогах чаще всего под колеса попадают лоси и косули, которые внезапно выбегают на проезжую часть. В населенных пунктах чаще страдают домашние животные, в основном собаки. Попытка резко объехать зверя зачастую приводит к еще более тяжелым последствиям, чем прямое столкновение: автомобиль может уйти в занос, вылететь в кювет или оказаться на встречной полосе. Эксперты советуют: если дистанция позволяет, лучше плавно изменить траекторию, чтобы удар был скользящим - это снизит силу столкновения.

Особенно опасны сумерки и ночное время, а также участки дорог, проходящие рядом с лесами, полями и водоемами - именно там животные чаще всего выходят на трассу. Водителям стоит снижать скорость и внимательно следить за обочинами, особенно если установлены предупреждающие знаки. Появление одного зверя - сигнал, что рядом могут быть и другие.

Как отмечают специалисты, дальний свет вне населенных пунктов и соблюдение безопасной скорости значительно увеличивают шансы вовремя заметить препятствие. Однако есть нюанс: шерсть некоторых крупных животных практически не отражает свет фар, и водитель может заметить их слишком поздно.

Каждое столкновение с животным - это не только стресс, но и финансовые потери. За сбитого дикого зверя придется заплатить государству: кабан - 30 тысяч рублей, медведь - 60 тысяч, лось - 80 тысяч, косуля или серна - 40 тысяч, лисица - 200 рублей, даже за голубя - 600 рублей. Если авария произошла на территории заповедника, сумма увеличивается в семь раз. При этом штраф может покрыть полис ОСАГО, но ремонтировать машину придется за свой счет, если нет каско.

Важно помнить: если водитель сбил птицу или мелкое животное и уехал с места происшествия, это будет считаться оставлением места ДТП. В таком случае грозит не только штраф и возмещение ущерба государству, но и лишение прав. С домашними животными ситуация проще - обычно вопрос решается напрямую с владельцем.

Мало кто задумывается, но даже незначительное столкновение с животным может привести к серьезным последствиям для автомобиля. Как показал опыт, описанный в материале о летних проблемах с подвеской, иногда последствия аварии проявляются не сразу, а спустя время - подробнее об этом можно узнать в разборе типичных летних неисправностей.

Сейчас, когда на дорогах особенно много диких и домашних животных, водителям стоит быть максимально внимательными и не полагаться только на удачу. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить не только автомобиль, но и водительские права.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Магнитогорск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться