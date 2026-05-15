Бараны на дороге - что делать и как не потерять деньги

Летние ДТП с животными: где и когда риск столкновения максимален

С наступлением тепла на российских дорогах резко выросла опасность столкновений с дикими и домашними животными. Страховые компании фиксируют всплеск подобных аварий, а штрафы за сбитых зверей могут неприятно удивить. Какие регионы под угрозой, что советуют эксперты и как не остаться без прав - разбираемся, почему сейчас особенно важно быть начеку.

С приходом лета для российских автомобилистов наступает период, когда риск попасть в ДТП с участием животных становится особенно высоким. Это не просто сезонная статистика - последствия таких аварий могут серьезно ударить по кошельку и даже привести к лишению водительских прав. Страховые компании отмечают, что именно в теплое время года количество столкновений с дикими зверями на трассах заметно увеличивается.

По данным «Абсолют Страхование» за 2025 год, более половины всех аварий с животными происходят летом, а пик приходится на середину сезона. При этом четкой географической закономерности не выявлено: инциденты фиксировались в самых разных регионах - от Татарстана до Ярославской области. Это говорит о том, что опасность может подстерегать водителя где угодно, а не только в традиционно «лесных» районах.

На загородных дорогах чаще всего под колеса попадают лоси и косули, которые внезапно выбегают на проезжую часть. В населенных пунктах чаще страдают домашние животные, в основном собаки. Попытка резко объехать зверя зачастую приводит к еще более тяжелым последствиям, чем прямое столкновение: автомобиль может уйти в занос, вылететь в кювет или оказаться на встречной полосе. Эксперты советуют: если дистанция позволяет, лучше плавно изменить траекторию, чтобы удар был скользящим - это снизит силу столкновения.

Особенно опасны сумерки и ночное время, а также участки дорог, проходящие рядом с лесами, полями и водоемами - именно там животные чаще всего выходят на трассу. Водителям стоит снижать скорость и внимательно следить за обочинами, особенно если установлены предупреждающие знаки. Появление одного зверя - сигнал, что рядом могут быть и другие.

Как отмечают специалисты, дальний свет вне населенных пунктов и соблюдение безопасной скорости значительно увеличивают шансы вовремя заметить препятствие. Однако есть нюанс: шерсть некоторых крупных животных практически не отражает свет фар, и водитель может заметить их слишком поздно.

Каждое столкновение с животным - это не только стресс, но и финансовые потери. За сбитого дикого зверя придется заплатить государству: кабан - 30 тысяч рублей, медведь - 60 тысяч, лось - 80 тысяч, косуля или серна - 40 тысяч, лисица - 200 рублей, даже за голубя - 600 рублей. Если авария произошла на территории заповедника, сумма увеличивается в семь раз. При этом штраф может покрыть полис ОСАГО, но ремонтировать машину придется за свой счет, если нет каско.

Важно помнить: если водитель сбил птицу или мелкое животное и уехал с места происшествия, это будет считаться оставлением места ДТП. В таком случае грозит не только штраф и возмещение ущерба государству, но и лишение прав. С домашними животными ситуация проще - обычно вопрос решается напрямую с владельцем.

Сейчас, когда на дорогах особенно много диких и домашних животных, водителям стоит быть максимально внимательными и не полагаться только на удачу. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить не только автомобиль, но и водительские права.