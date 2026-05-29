Главные ошибки родителей летом, которые могут стоить детям жизни на дороге

Летние каникулы: почему число ДТП с детьми снова растет и что делать родителям

Летние каникулы - время, когда дети чаще оказываются на дорогах без присмотра взрослых. Госавтоинспекция фиксирует тревожный рост аварий с участием несовершеннолетних. Какие ошибки совершают родители, почему электросамокаты и питбайки становятся причиной новых рисков, и что реально поможет снизить число трагедий - объясняем на конкретных примерах и свежей статистике.

С наступлением лета для российских автомобилистов появляется новая зона риска - дети на дорогах. Именно в этот период, когда школьники получают долгожданную свободу, резко увеличивается вероятность аварий с их участием. По данным Госавтоинспекции, май и летние месяцы традиционно отмечаются всплеском ДТП с детьми, причем последствия таких происшествий могут быть самыми тяжелыми. Причина проста: дети чаще остаются без присмотра, а взрослые не всегда задумываются о том, насколько важно контролировать их поведение на улице и в транспорте.

Особое внимание стоит уделить тому, что большинство аварий с детьми происходят не из-за их собственной неосторожности, а по вине взрослых - чаще всего родителей, которые забывают о простых правилах безопасности. Например, многие до сих пор считают, что если поездка короткая, можно не пристегивать ребенка ремнем или не использовать детское кресло. Однако статистика упряма: большинство ДТП случается в первые минуты после выезда, и даже опытный водитель не может предугадать действия других участников движения.

Госавтоинспекция напоминает: перевозить детей младше 7 лет можно только в специальных удерживающих устройствах. Для детей от 7 до 12 лет - либо в кресле, либо с ремнем безопасности, но на переднем сиденье - исключительно в кресле. Несмотря на то, что в прошлом году число аварий с детьми снизилось на 2,1%, а погибших - на 2%, расслабляться рано. С марта по август фиксируется устойчивый рост происшествий, и если не принять меры, по итогам года процент может снова вырасти.

Еще одна проблема - новые виды транспорта. Электросамокаты, питбайки, мопеды и даже автомобили становятся доступными для детей, зачастую без контроля взрослых. Родители дарят детям мощные гаджеты, не задумываясь о последствиях. Управлять техникой, приравненной к мопеду, разрешено только с 16 лет и при наличии прав категории «М». Но на практике подростки часто катаются без документов, а техника - без номеров. В случае задержания вернуть такой транспорт бывает крайне сложно.

Интересно, что большинство происшествий с электросамокатами связано именно с частными устройствами, а не с арендными. Кикшеринговые сервисы ограничивают доступ несовершеннолетних, прописывая в договорах возрастные требования и штрафы за передачу аккаунта. Но родители нередко игнорируют эти правила, считая электросамокат безобидной игрушкой. На деле же отсутствие подготовки и экипировки может привести к трагедии.

Питбайки - еще один источник опасности. Это спортивный инвентарь, не предназначенный для дорог общего пользования. Однако дети часто добираются на них до мест тренировок по обычным улицам, зачастую без шлема и других средств защиты. На питбайках нет ни фар, ни поворотников, ни зеркал, а большинство юных водителей не знают элементарных правил дорожного движения. Родителям важно не только объяснять, где можно ездить, но и лично контролировать этот процесс.

Не стоит забывать и о банальных ошибках: ключи от автомобиля, оставленные на видном месте, могут стать причиной серьезных происшествий. Подростки, воспользовавшись моментом, садятся за руль без прав и опыта, что приводит к погоням и авариям. В таких случаях ответственность ложится на родителей, а если случится ДТП - отвечать придется владельцу машины.

Безопасность детей-пешеходов - отдельная тема. Даже если ребенок знает правила, он может забыть о них в игре или спешке. Особенно опасны дворы и не регулируемые переходы, где видимость ограничена припаркованными машинами и кустами. Важно напоминать детям: переходить дорогу нужно только убедившись, что все автомобили остановились, а велосипед или самокат - вести рядом с собой.

Как отмечает «Российская Газета», снижение аварийности возможно только при постоянном внимании взрослых. Родителям стоит не только напоминать детям о правилах, но и самим подавать пример. Кстати, в крупных городах все чаще выбирают детское такси, считая его более безопасным вариантом для поездок - подробнее о том, почему этот сервис набирает популярность, можно узнать в материале о выборе детского такси и его преимуществах.

В завершение стоит напомнить несколько важных фактов: по закону дети до 7 лет должны ездить только в кресле, а с 7 до 12 - обязательно пристегиваться. Электросамокаты и питбайки требуют особого контроля, а ключи от авто и мотоциклов должны быть вне доступа детей. Летние каникулы - не только время отдыха, но и период, когда ответственность родителей возрастает в разы. Только внимательность и соблюдение простых правил помогут сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения.