Главные ошибки родителей летом, которые могут стоить детям жизни на дороге

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 11:04

Летние каникулы: почему число ДТП с детьми снова растет и что делать родителям

Летние каникулы: почему число ДТП с детьми снова растет и что делать родителям

Главные ошибки родителей летом, которые могут стоить детям жизни на дороге

Летние каникулы: почему число ДТП с детьми снова растет и что делать родителям

Летние каникулы - время, когда дети чаще оказываются на дорогах без присмотра взрослых. Госавтоинспекция фиксирует тревожный рост аварий с участием несовершеннолетних. Какие ошибки совершают родители, почему электросамокаты и питбайки становятся причиной новых рисков, и что реально поможет снизить число трагедий - объясняем на конкретных примерах и свежей статистике.

Летние каникулы - время, когда дети чаще оказываются на дорогах без присмотра взрослых. Госавтоинспекция фиксирует тревожный рост аварий с участием несовершеннолетних. Какие ошибки совершают родители, почему электросамокаты и питбайки становятся причиной новых рисков, и что реально поможет снизить число трагедий - объясняем на конкретных примерах и свежей статистике.

С наступлением лета для российских автомобилистов появляется новая зона риска - дети на дорогах. Именно в этот период, когда школьники получают долгожданную свободу, резко увеличивается вероятность аварий с их участием. По данным Госавтоинспекции, май и летние месяцы традиционно отмечаются всплеском ДТП с детьми, причем последствия таких происшествий могут быть самыми тяжелыми. Причина проста: дети чаще остаются без присмотра, а взрослые не всегда задумываются о том, насколько важно контролировать их поведение на улице и в транспорте.

Особое внимание стоит уделить тому, что большинство аварий с детьми происходят не из-за их собственной неосторожности, а по вине взрослых - чаще всего родителей, которые забывают о простых правилах безопасности. Например, многие до сих пор считают, что если поездка короткая, можно не пристегивать ребенка ремнем или не использовать детское кресло. Однако статистика упряма: большинство ДТП случается в первые минуты после выезда, и даже опытный водитель не может предугадать действия других участников движения.

Госавтоинспекция напоминает: перевозить детей младше 7 лет можно только в специальных удерживающих устройствах. Для детей от 7 до 12 лет - либо в кресле, либо с ремнем безопасности, но на переднем сиденье - исключительно в кресле. Несмотря на то, что в прошлом году число аварий с детьми снизилось на 2,1%, а погибших - на 2%, расслабляться рано. С марта по август фиксируется устойчивый рост происшествий, и если не принять меры, по итогам года процент может снова вырасти.

Еще одна проблема - новые виды транспорта. Электросамокаты, питбайки, мопеды и даже автомобили становятся доступными для детей, зачастую без контроля взрослых. Родители дарят детям мощные гаджеты, не задумываясь о последствиях. Управлять техникой, приравненной к мопеду, разрешено только с 16 лет и при наличии прав категории «М». Но на практике подростки часто катаются без документов, а техника - без номеров. В случае задержания вернуть такой транспорт бывает крайне сложно.

Интересно, что большинство происшествий с электросамокатами связано именно с частными устройствами, а не с арендными. Кикшеринговые сервисы ограничивают доступ несовершеннолетних, прописывая в договорах возрастные требования и штрафы за передачу аккаунта. Но родители нередко игнорируют эти правила, считая электросамокат безобидной игрушкой. На деле же отсутствие подготовки и экипировки может привести к трагедии.

Питбайки - еще один источник опасности. Это спортивный инвентарь, не предназначенный для дорог общего пользования. Однако дети часто добираются на них до мест тренировок по обычным улицам, зачастую без шлема и других средств защиты. На питбайках нет ни фар, ни поворотников, ни зеркал, а большинство юных водителей не знают элементарных правил дорожного движения. Родителям важно не только объяснять, где можно ездить, но и лично контролировать этот процесс.

Не стоит забывать и о банальных ошибках: ключи от автомобиля, оставленные на видном месте, могут стать причиной серьезных происшествий. Подростки, воспользовавшись моментом, садятся за руль без прав и опыта, что приводит к погоням и авариям. В таких случаях ответственность ложится на родителей, а если случится ДТП - отвечать придется владельцу машины.

Безопасность детей-пешеходов - отдельная тема. Даже если ребенок знает правила, он может забыть о них в игре или спешке. Особенно опасны дворы и не регулируемые переходы, где видимость ограничена припаркованными машинами и кустами. Важно напоминать детям: переходить дорогу нужно только убедившись, что все автомобили остановились, а велосипед или самокат - вести рядом с собой.

Как отмечает «Российская Газета», снижение аварийности возможно только при постоянном внимании взрослых. Родителям стоит не только напоминать детям о правилах, но и самим подавать пример. Кстати, в крупных городах все чаще выбирают детское такси, считая его более безопасным вариантом для поездок - подробнее о том, почему этот сервис набирает популярность, можно узнать в материале о выборе детского такси и его преимуществах.

В завершение стоит напомнить несколько важных фактов: по закону дети до 7 лет должны ездить только в кресле, а с 7 до 12 - обязательно пристегиваться. Электросамокаты и питбайки требуют особого контроля, а ключи от авто и мотоциклов должны быть вне доступа детей. Летние каникулы - не только время отдыха, но и период, когда ответственность родителей возрастает в разы. Только внимательность и соблюдение простых правил помогут сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Ростовская область Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться