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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 15:27

Летние поездки на такси подорожают: что влияет на рост цен в 2026 году

Летние поездки на такси подорожают: что влияет на рост цен в 2026 году

Такси станет роскошью? Летом 2026 года цены могут взлететь на 30 % - разбираем, почему это случится и кого затронет сильнее всего

Летние поездки на такси подорожают: что влияет на рост цен в 2026 году

Эксперты предупреждают: этим летом поездки на такси в России станут ощутимо дороже. Причины - не только туристы, но и сокращение числа водителей. Какие города пострадают сильнее, что происходит с рынком и почему ситуация может стать критичной - объясняем подробно. Не прошли стороной и неожиданные последствия для пассажиров и компаний.

Эксперты предупреждают: этим летом поездки на такси в России станут ощутимо дороже. Причины - не только туристы, но и сокращение числа водителей. Какие города пострадают сильнее, что происходит с рынком и почему ситуация может стать критичной - объясняем подробно. Не прошли стороной и неожиданные последствия для пассажиров и компаний.

Летний сезон 2026 года принесет заметные перемены для всех, кто привык пользоваться такси в России. Уже сейчас становится ясно: стоимость поездок вырастет, и это напрямую затронет как жителей крупных городов, так и туристов. Причины подорожания кроются не только в традиционном росте спроса, но и в сокращении числа водителей, что создает дополнительное давление на рынок.

По данным сервиса «Максим», средний чек на такси по стране может увеличиться на 10-15% в течение лета. Особенно ощутимым скачок цен будет в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах, куда летом устремляются потоки туристов. Однако не только туристы влияют на ситуацию: в теплое время года россияне становятся активнее, чаще выбирают поездки на такси для повседневных дел и отдыха. Это приводит к изменению баланса между спросом и предложением, что ежегодно фиксируют участники рынка.

Генеральный директор таксопарка F1rst и член правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) Дмитрий Назаров отмечает, что летом 2026 года стоимость поездок может вырасти на 10-20% по сравнению с весной. В отдельных городах и в периоды пикового спроса рост может достигать 25-30%. В Москве, несмотря на отток части жителей в отпуск, количество водителей на линии также снижается, что не позволяет ценам опуститься. В результате даже при снижении деловой активности стоимость поездок остается высокой.

Назаров подчеркивает: ключевым фактором ценообразования становится число водителей, готовых выйти на линию. В часы пик - утром, вечером, в непогоду, а также в аэропортах и на вокзалах - стоимость поездки будет расти особенно заметно. При этом рентабельность таксопарков падает: часть компаний работает на грани окупаемости, а слабые игроки могут покинуть рынок или обанкротиться.

В «Яндекс Такси» предпочли не комментировать динамику цен, однако председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова объясняет: отрасль испытывает серьезное экономическое давление. Расходы на обслуживание автомобилей, запчасти, топливо, страхование и обновление автопарка продолжают расти. По ее словам, повышение стоимости поездок связано не с увеличением прибыли перевозчиков, а с необходимостью компенсировать постоянный рост издержек.

Совет по развитию такси не ожидает резких скачков цен этим летом, но временные подорожания в отдельных районах при высоком спросе и нехватке машин сохранятся. Более того, по прогнозам совета, если ситуация не изменится, к концу 2026 года стоимость поездок может вырасти до 30%. Опрос Национального совета такси также выявил дефицит водителей по всей стране, что дополнительно осложняет положение на рынке.

Для сравнения, весной 2026 года рынок премиальных кроссоверов также удивил экспертов: Voyah Free Sport+ неожиданно стал лидером продаж среди премиальных моделей, что говорит о смещении интереса россиян к новым форматам передвижения и изменении потребительских привычек.

В завершение стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, летний рост цен на такси - это не временное явление, а отражение структурных проблем отрасли: нехватки водителей, роста расходов и изменения спроса. Во-вторых, ситуация может привести к уходу с рынка небольших таксопарков, что еще сильнее сократит предложение. В-третьих, пассажирам стоит быть готовыми к тому, что в часы пик и в популярных направлениях стоимость поездки может оказаться существенно выше привычной. По информации Autonews, эти тенденции подтверждаются ежегодно, и пока не видно предпосылок для их кардинального изменения.

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