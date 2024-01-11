Летние шины дорожают быстрее зимних

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Эксперты изучили динамику средних цен на новые шины премиального ценового сегмента для легковых автомобилей за период с декабря 2022 года по декабрь 2023-го. За год шины подорожали примерно на треть. Когда проанализировали цифры отдельно по летним и зимним покрышкам, выяснилось, что летние шины дорожали более динамично.

Если год назад средние цены на премиальные зимние шины составляли 18,9 тысячи рублей, то к декабрю 2023-го они выросли на 31,7% до 24,9 тысячи рублей. Летние покрышки год назад стоили в среднем 20,2 тысячи рублей, а к декабрю 2023-го подорожали на 34,2% до 27,1 тысячи рублей. В отличие от зимних покрышек, которые в начале 2023 года даже немного подешевели, летние планомерно дорожали на протяжении всего года.

Фото: НАПИ

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