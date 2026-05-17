Технологии против износа и аквапланирования - что важно знать о современных шинах

Летние шины, которые не подведут: как выбрать резину с максимальным ресурсом

Российское лето - настоящее испытание для шин: жара, ливни и плохие дороги ускоряют износ. Как подобрать резину, которая прослужит дольше обычного и не потеряет сцепление даже в сложных условиях? Эксперты раскрывают детали.

Вопрос устойчивости и безопасности летней погоды становится особенно острым для российских водителей, когда асфальт после зимних реагентов напоминает переменчивую поверхность, а погода меняется быстрее, чем прогнозы. Неудачный выбор резины может обернуться не только лишними расходами, но и потерей контроля на мокрой дороге. Именно поэтому производители ищут баланс между долговечностью и управляемостью, чтобы шины не превращались в расходник за пару сезонов.

Модели большинства стран разработаны для уровня европейских нагрузок, где износ минимален. В российских условиях мягкая резина стирается в течение нескольких месяцев, что приводит к слишком жёсткой нагрузке на сцепление с влажным покрытием. Инженеры Cordiant предложили иной подход: технология LONG-COR позволяет увеличить износ протектора на 12%, перераспределить давление в пятне контакта и добавить в состав резины больше высокоактивного техуглерода. Такой состав обеспечивает повышение устойчивости к истиранию и продлевает срок службы на несколько сезонов.

Однако ресурс — не единственный критерий. Летний дождь способен превратить дорогу в каток, а руль — в бесполезный аксессуар. Для борьбы с аквапланированием в Cordiant Gravity внедрили комплекс WET-COR: широкие канавки в центральной части протектора эффективно отводят воду, Z-образные ламели и прорези разбивают тонкую водяную плёнку, обеспечивая уверенное сцепление даже в ливень. Это позволяет сохранить контроль над автомобилем в самых сложных климатических условиях.

Управляемость на сухом асфальте — ещё один критический параметр. Многие шины «ватно» ведут себя в поворотах, что снижает удовольствие от вождения. В Cordiant Gravity применена технология DRY-COR: жёсткие центральные рёбра повышают курсовую устойчивость и сокращают время отклика на руление, а плечевые блоки с общим ребром жёсткости обеспечивают устойчивость в поворотах. Такой подход даёт точность управления, сравнимую с премиальными моделями.

Для владельцев кроссоверов и внедорожников создана версия Gravity SUV с технологией STONE-COR. Здесь на дне канавок расположены специальные элементы, которые выталкивают камни и грязь, защищая протектор от повреждений. Скосы на центральных каналах позволяют уверенно передвигаться по песку и мягкому грунту, что особенно актуально для тех, кто часто выбирается за пределы города.

Выбирая летние шины для российских дорог, стоит обратить внимание на технологические ресурсы, системы отвода воды и элементы, повышающие управляемость. Cordiant Gravity сочетает в себе все эти качества — реальное решение для тех, кто не готов менять резину каждый сезон и ценит безопасность в любых условиях.