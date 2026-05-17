Технологии против износа и аквапланирования - что важно знать о современных шинах

17 мая 2026, 18:11
Летние шины, которые не подведут: как выбрать резину с максимальным ресурсом
Летние шины, которые не подведут: как выбрать резину с максимальным ресурсом
Российское лето - настоящее испытание для шин: жара, ливни и плохие дороги ускоряют износ. Как подобрать резину, которая прослужит дольше обычного и не потеряет сцепление даже в сложных условиях? Эксперты раскрывают детали.
Вопрос устойчивости и безопасности летней погоды становится особенно острым для российских водителей, когда асфальт после зимних реагентов напоминает переменчивую поверхность, а погода меняется быстрее, чем прогнозы. Неудачный выбор резины может обернуться не только лишними расходами, но и потерей контроля на мокрой дороге. Именно поэтому производители ищут баланс между долговечностью и управляемостью, чтобы шины не превращались в расходник за пару сезонов.
Модели большинства стран разработаны для уровня европейских нагрузок, где износ минимален. В российских условиях мягкая резина стирается в течение нескольких месяцев, что приводит к слишком жёсткой нагрузке на сцепление с влажным покрытием. Инженеры Cordiant предложили иной подход: технология LONG-COR позволяет увеличить износ протектора на 12%, перераспределить давление в пятне контакта и добавить в состав резины больше высокоактивного техуглерода. Такой состав обеспечивает повышение устойчивости к истиранию и продлевает срок службы на несколько сезонов.
Однако ресурс — не единственный критерий. Летний дождь способен превратить дорогу в каток, а руль — в бесполезный аксессуар. Для борьбы с аквапланированием в Cordiant Gravity внедрили комплекс WET-COR: широкие канавки в центральной части протектора эффективно отводят воду, Z-образные ламели и прорези разбивают тонкую водяную плёнку, обеспечивая уверенное сцепление даже в ливень. Это позволяет сохранить контроль над автомобилем в самых сложных климатических условиях.
Управляемость на сухом асфальте — ещё один критический параметр. Многие шины «ватно» ведут себя в поворотах, что снижает удовольствие от вождения. В Cordiant Gravity применена технология DRY-COR: жёсткие центральные рёбра повышают курсовую устойчивость и сокращают время отклика на руление, а плечевые блоки с общим ребром жёсткости обеспечивают устойчивость в поворотах. Такой подход даёт точность управления, сравнимую с премиальными моделями.
Для владельцев кроссоверов и внедорожников создана версия Gravity SUV с технологией STONE-COR. Здесь на дне канавок расположены специальные элементы, которые выталкивают камни и грязь, защищая протектор от повреждений. Скосы на центральных каналах позволяют уверенно передвигаться по песку и мягкому грунту, что особенно актуально для тех, кто часто выбирается за пределы города.
Выбирая летние шины для российских дорог, стоит обратить внимание на технологические ресурсы, системы отвода воды и элементы, повышающие управляемость. Cordiant Gravity сочетает в себе все эти качества — реальное решение для тех, кто не готов менять резину каждый сезон и ценит безопасность в любых условиях.
Похожие материалы
-
18.05.2026, 19:48
Транзитные номера в 2026 году: новые правила, сроки и штрафы для водителей
В 2026 году оформление транзитных номеров снова вызывает вопросы у водителей и компаний. Разбираемся, кто обязан получать временные знаки, в каких случаях они необходимы, как их оформить и что грозит за нарушения. Практические советы и актуальные штрафы - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 17:31
В дилерских центрах появился обновленный «Москвич 3»: что изменилось в салоне и управлении
В дилерских центрах замечены первые рестайлинговые кроссоверы «Москвич 3». Модель удивила новыми деталями в салоне, которые часто игнорируют конкуренты. Почему физические кнопки и новый руль могут изменить привычный комфорт, а цены стартуют от 1 952 000 рублей - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
-
18.05.2026, 14:58
Как реально снизить стоимость ОСАГО: шесть рабочих стратегий для водителей
В 2026 году расходы на авто продолжают расти, и вопрос экономии на ОСАГО становится особенно актуальным. В материале - шесть эффективных способов уменьшить стоимость полиса, которые помогут не переплачивать и избежать неприятных сюрпризов при оформлении страховки.Читать далее
-
18.05.2026, 14:47
Какие модели Audi в 2026 году признаны лучшими и худшими по мнению Topspeed
Эксперты назвали топовые и провальные модели Audi, основываясь на отзывах реальных владельцев. Какие автомобили удивили качеством, а какие разочаровали сбоями и недоработками - разбор свежего рейтинга. Почему эти выводы важны для тех, кто планирует покупку в ближайшее время, и что стоит учесть при выборе - объясняем подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 14:41
Проверка состояния двигателя без приборов: что покажет капля масла на бумаге
Диагностика двигателя не всегда требует сложного оборудования - иногда достаточно листа бумаги и капли масла. Такой метод позволяет выявить скрытые неисправности и понять, когда пора ехать в сервис. Особенно актуально для владельцев подержанных авто.Читать далее
-
18.05.2026, 14:37
Пять признаков, что водяная помпа требует замены - как не попасть на дорогой ремонт
Водяная помпа - ключевой элемент системы охлаждения, и ее поломка может привести к серьезным затратам. Разбираемся, как вовремя заметить первые признаки неисправности и избежать перегрева двигателя, который обойдется в десятки тысяч рублей.Читать далее
-
18.05.2026, 14:08
Что взять в автопутешествие: полный список вещей и советы по подготовке машины
Дальняя поездка на автомобиле требует не только хорошего настроения, но и грамотной подготовки. В 2026 году требования к безопасности и комфорту выросли, а забытая мелочь может обернуться серьезной проблемой в пути. Разбираемся, что действительно важно взять с собой.Читать далее
-
18.05.2026, 13:55
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники 2026 года: кто проедет 320 000 км без поломок
Эксперты раскрыли, какие кроссоверы и внедорожники способны пройти 320 тысяч км без крупных ремонтов. В рейтинг попали модели, которые редко подводят владельцев. Почему японские авто снова впереди, а американцы уступают - объясняем, что изменилось на рынке и как это влияет на выбор машины сегодня.Читать далее
-
18.05.2026, 10:43
АвтоВАЗ вложил 543 млн рублей в обновление заводов: что изменилось на производстве
АвтоВАЗ завершил крупный этап обновления своих заводов, инвестировав 543 млн рублей из собственной прибыли. Мало кто знает, что изменения затронули ключевые линии и подготовили площадку для новых моделей. Какие задачи решали инженеры и что это значит для будущих владельцев - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
18.05.2026, 19:48
Транзитные номера в 2026 году: новые правила, сроки и штрафы для водителей
В 2026 году оформление транзитных номеров снова вызывает вопросы у водителей и компаний. Разбираемся, кто обязан получать временные знаки, в каких случаях они необходимы, как их оформить и что грозит за нарушения. Практические советы и актуальные штрафы - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 17:31
В дилерских центрах появился обновленный «Москвич 3»: что изменилось в салоне и управлении
В дилерских центрах замечены первые рестайлинговые кроссоверы «Москвич 3». Модель удивила новыми деталями в салоне, которые часто игнорируют конкуренты. Почему физические кнопки и новый руль могут изменить привычный комфорт, а цены стартуют от 1 952 000 рублей - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
-
18.05.2026, 14:58
Как реально снизить стоимость ОСАГО: шесть рабочих стратегий для водителей
В 2026 году расходы на авто продолжают расти, и вопрос экономии на ОСАГО становится особенно актуальным. В материале - шесть эффективных способов уменьшить стоимость полиса, которые помогут не переплачивать и избежать неприятных сюрпризов при оформлении страховки.Читать далее
-
18.05.2026, 14:47
Какие модели Audi в 2026 году признаны лучшими и худшими по мнению Topspeed
Эксперты назвали топовые и провальные модели Audi, основываясь на отзывах реальных владельцев. Какие автомобили удивили качеством, а какие разочаровали сбоями и недоработками - разбор свежего рейтинга. Почему эти выводы важны для тех, кто планирует покупку в ближайшее время, и что стоит учесть при выборе - объясняем подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 14:41
Проверка состояния двигателя без приборов: что покажет капля масла на бумаге
Диагностика двигателя не всегда требует сложного оборудования - иногда достаточно листа бумаги и капли масла. Такой метод позволяет выявить скрытые неисправности и понять, когда пора ехать в сервис. Особенно актуально для владельцев подержанных авто.Читать далее
-
18.05.2026, 14:37
Пять признаков, что водяная помпа требует замены - как не попасть на дорогой ремонт
Водяная помпа - ключевой элемент системы охлаждения, и ее поломка может привести к серьезным затратам. Разбираемся, как вовремя заметить первые признаки неисправности и избежать перегрева двигателя, который обойдется в десятки тысяч рублей.Читать далее
-
18.05.2026, 14:08
Что взять в автопутешествие: полный список вещей и советы по подготовке машины
Дальняя поездка на автомобиле требует не только хорошего настроения, но и грамотной подготовки. В 2026 году требования к безопасности и комфорту выросли, а забытая мелочь может обернуться серьезной проблемой в пути. Разбираемся, что действительно важно взять с собой.Читать далее
-
18.05.2026, 13:55
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники 2026 года: кто проедет 320 000 км без поломок
Эксперты раскрыли, какие кроссоверы и внедорожники способны пройти 320 тысяч км без крупных ремонтов. В рейтинг попали модели, которые редко подводят владельцев. Почему японские авто снова впереди, а американцы уступают - объясняем, что изменилось на рынке и как это влияет на выбор машины сегодня.Читать далее
-
18.05.2026, 10:43
АвтоВАЗ вложил 543 млн рублей в обновление заводов: что изменилось на производстве
АвтоВАЗ завершил крупный этап обновления своих заводов, инвестировав 543 млн рублей из собственной прибыли. Мало кто знает, что изменения затронули ключевые линии и подготовили площадку для новых моделей. Какие задачи решали инженеры и что это значит для будущих владельцев - объясняем подробно.Читать далее