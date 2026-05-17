Технологии против износа и аквапланирования - что важно знать о современных шинах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 мая 2026, 18:11

Летние шины, которые не подведут: как выбрать резину с максимальным ресурсом

Летние шины, которые не подведут: как выбрать резину с максимальным ресурсом

Технологии против износа и аквапланирования - что важно знать о современных шинах

Летние шины, которые не подведут: как выбрать резину с максимальным ресурсом

Российское лето - настоящее испытание для шин: жара, ливни и плохие дороги ускоряют износ. Как подобрать резину, которая прослужит дольше обычного и не потеряет сцепление даже в сложных условиях? Эксперты раскрывают детали.

Российское лето - настоящее испытание для шин: жара, ливни и плохие дороги ускоряют износ. Как подобрать резину, которая прослужит дольше обычного и не потеряет сцепление даже в сложных условиях? Эксперты раскрывают детали.

Вопрос устойчивости и безопасности летней погоды становится особенно острым для российских водителей, когда асфальт после зимних реагентов напоминает переменчивую поверхность, а погода меняется быстрее, чем прогнозы. Неудачный выбор резины может обернуться не только лишними расходами, но и потерей контроля на мокрой дороге. Именно поэтому производители ищут баланс между долговечностью и управляемостью, чтобы шины не превращались в расходник за пару сезонов.

Модели большинства стран разработаны для уровня европейских нагрузок, где износ минимален. В российских условиях мягкая резина стирается в течение нескольких месяцев, что приводит к слишком жёсткой нагрузке на сцепление с влажным покрытием. Инженеры Cordiant предложили иной подход: технология LONG-COR позволяет увеличить износ протектора на 12%, перераспределить давление в пятне контакта и добавить в состав резины больше высокоактивного техуглерода. Такой состав обеспечивает повышение устойчивости к истиранию и продлевает срок службы на несколько сезонов.

Однако ресурс — не единственный критерий. Летний дождь способен превратить дорогу в каток, а руль — в бесполезный аксессуар. Для борьбы с аквапланированием в Cordiant Gravity внедрили комплекс WET-COR: широкие канавки в центральной части протектора эффективно отводят воду, Z-образные ламели и прорези разбивают тонкую водяную плёнку, обеспечивая уверенное сцепление даже в ливень. Это позволяет сохранить контроль над автомобилем в самых сложных климатических условиях.

Управляемость на сухом асфальте — ещё один критический параметр. Многие шины «ватно» ведут себя в поворотах, что снижает удовольствие от вождения. В Cordiant Gravity применена технология DRY-COR: жёсткие центральные рёбра повышают курсовую устойчивость и сокращают время отклика на руление, а плечевые блоки с общим ребром жёсткости обеспечивают устойчивость в поворотах. Такой подход даёт точность управления, сравнимую с премиальными моделями.

Для владельцев кроссоверов и внедорожников создана версия Gravity SUV с технологией STONE-COR. Здесь на дне канавок расположены специальные элементы, которые выталкивают камни и грязь, защищая протектор от повреждений. Скосы на центральных каналах позволяют уверенно передвигаться по песку и мягкому грунту, что особенно актуально для тех, кто часто выбирается за пределы города.

Выбирая летние шины для российских дорог, стоит обратить внимание на технологические ресурсы, системы отвода воды и элементы, повышающие управляемость. Cordiant Gravity сочетает в себе все эти качества — реальное решение для тех, кто не готов менять резину каждый сезон и ценит безопасность в любых условиях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Рязань Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться