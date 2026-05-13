Проблемы с подвеской появляются летом и требуют быстрой проверки

Летние стуки и скрипы: почему подвеска авто выходит из строя после зимы

С наступлением тепла многие водители впервые сталкиваются с неприятными звуками и вибрациями в подвеске. Эксперты объяснили, какие детали чаще всего выходят из строя после зимы, и почему профилактика сейчас особенно важна. Что советуют специалисты и какие ошибки могут привести к дорогому ремонту - подробности в материале.

С приходом лета российские автомобилисты все чаще замечают, что подвеска их машин начинает издавать подозрительные звуки - стуки, скрипы и вибрации становятся особенно заметны на неровностях. Это не случайность: после суровой зимы и непростых весенних дорог многие элементы ходовой части теряют свои свойства, что может привести к серьезным поломкам и затратам на ремонт.

По информации «Известий», технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объясняет: за холодный сезон резинометаллические детали, пыльники и амортизаторы теряют эластичность, а износ ускоряется. В первую очередь страдают сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры и сами амортизаторы. Если вовремя не обратить внимание на эти детали, можно столкнуться с неприятными последствиями - от ухудшения управляемости до аварийных ситуаций.

Перед началом теплого сезона специалисты советуют провести комплексную диагностику подвески. На сервисе обязательно проверяют люфты, состояние шарнирных соединений, опор амортизаторов, резинометаллических элементов, рулевых тяг и наконечников. Такой подход позволяет выявить скрытые дефекты и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Еще одна важная деталь: с переходом на летние шины и сухой асфальт водители часто начинают ездить быстрее и сокращают дистанцию до впереди идущих машин. Это приводит к увеличению нагрузки на тормозную систему - кинетическая энергия возрастает, а охлаждение тормозных дисков и колодок работает на пределе. Родионов подчеркивает, что для эффективной работы тормозов необходимо регулярно очищать и смазывать суппорты специальной высокотемпературной пастой. Такая профилактика продлевает срок службы тормозных колодок и дисков, а также снижает риск внезапных отказов тормозной системы.

Многие водители недооценивают важность своевременного обслуживания подвески и тормозов, считая, что летом проблем быть не может. Однако практика показывает обратное: именно в теплое время года выявляются скрытые дефекты, которые могли появиться еще зимой. Как отмечают эксперты, игнорирование профилактики может привести к серьезным тратам и даже авариям.

