Пробки, топливный ажиотаж и ремонт - что ждет водителей этим летом

Летний маршрут на юг: как изменится поездка по М-4 Дон в 2026 году

Путешествие на юг этим летом стало испытанием. Водителей ждут новые сложности. Узнайте, как подготовиться к поездке. Советы помогут избежать неприятных сюрпризов.

Путешествие на юг этим летом стало испытанием. Водителей ждут новые сложности. Узнайте, как подготовиться к поездке. Советы помогут избежать неприятных сюрпризов.

Летний сезон 2026 года принес автомобилистам немало неожиданностей на трассе М-4 Дон. Южное направление вновь оказалось в центре внимания: тысячи людей отправились к морю, но дорога стала настоящим испытанием. Водители сталкиваются с заторами в районе Ростова и на подъездах к Кавказу, а также с очередями на заправках, особенно перед Крымским мостом и в Темрюкском районе.

В этом году стоимость топлива в южных регионах заметно выросла. В Краснодарском крае литр АИ-95 стоит почти 75 рублей, а АИ-98 приближается к 89 рублям. Дизельное топливо обойдется дороже 77 рублей за литр. Это вынуждает многих пересматривать расходы на поездку и влияет на цены товаров в курортных городах.

Спрос на топливо летом традиционно увеличивается, и первыми реагируют небольшие частные АЗС. Они либо поднимают цены, либо быстро распродают запасы. Крупные сети стараются удерживать стабильность, но на подъездах к портам и переправам наблюдается ажиотаж. Многие автомобилисты предпочитают заправляться заранее, опасаясь остаться без топлива в длинных пробках под солнцем.

Основные трудности связаны с высокой нагрузкой на Крымский мост, где пункты досмотра работают на пределе. Эксперты советуют не доверять мифам о низком качестве топлива на брендовых станциях юга - серьезных отличий от столичных стандартов не выявлено.

Некоторые водители пытаются перевозить запас бензина в канистрах, что может быть опасно при жаре. Перегрев и негерметичная тара увеличивают риск воспламенения паров. Кроме того, кустарная заправка на обочинах часто приводит к поломкам современных двигателей: некачественные присадки способны быстро вывести из строя катализатор и топливную систему.

Самым сложным участком трассы остается Ростовская область. Здесь продолжаются масштабные дорожные работы, из-за чего движение замедляется. Опытные путешественники выбирают объездные маршруты через Шахты или Новочеркасск, чтобы избежать заторов в районе Зверево и Малой Гнилуши. Использование навигационных приложений помогает заранее узнать о ремонтах и выбрать оптимальный путь.

После Ростова поток машин смещается к Горячему Ключу и Джубге. Чтобы не тратить время в очередях на заправках у моря, эксперты рекомендуют пополнять бак до въезда в курортную зону. В Темрюкском районе спрос на топливо традиционно высок, особенно со стороны жителей Крыма, поэтому АЗС могут временно закрываться для обслуживания бензовозов.

Многие задаются вопросом, стоит ли брать с собой канистры. В этом нет необходимости: основные заправки на трассе работают стабильно, а перевозка топлива в салоне снижает безопасность. Самые медленные участки - под Ростовом-на-Дону и перед Крымским мостом, где из-за реконструкции и досмотра движение замедляется. В Сочи и Геленджике серьезного дефицита бензина не наблюдается, перебои возможны только на небольших станциях, но крупные операторы обеспечивают регулярные поставки.

Путешествие на юг этим летом требует внимательности и подготовки. Следите за уровнем топлива, выбирайте проверенные маршруты и не рискуйте с кустарными заправками. Так поездка пройдет спокойнее, а отдых начнется без лишних хлопот.