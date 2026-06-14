Какие аксессуары для машин оказались самыми востребованными этим летом

14 июня 2026, 13:38
Летний сезон спровоцировал резкий рост продаж автотоваров в России
Летний сезон спровоцировал резкий рост продаж автотоваров в России
В начале лета россияне активизировались в подготовке к поездкам. Магазины фиксируют всплеск интереса к автотоварам. В разных городах спрос вырос неодинаково. Эксперты отмечают новые тенденции в покупках.
С наступлением теплых месяцев в России заметно увеличился интерес к товарам для автомобилей. Водители по всей стране начали активно готовиться к летним путешествиям, что привело к значительному росту продаж различных аксессуаров и оборудования для машин, выяснили журналисты Quto.ru.
Особенно ярко эта тенденция проявилась в Казани, где спрос на товары для салона, багажника и подкапотного пространства вырос сразу на 59%. В Краснодаре и Нижнем Новгороде также отмечено увеличение продаж, но в меньшей степени - на 9% и 3% соответственно. При этом предпочтения автомобилистов в разных регионах существенно различаются.
В Екатеринбурге, например, резко возрос интерес к противоугонным устройствам - продажи выросли в четыре раза. В Казани этот показатель удвоился, а в Санкт-Петербурге и Москве увеличился в 1,5 и 1,1 раза соответственно. Помимо этого, в мае жители Екатеринбурга стали покупать автомобильные пылесосы в 2,5 раза чаще, а в Воронеже и Нижнем Новгороде спрос на них вырос в два и 1,3 раза.
Органайзеры для багажника оказались особенно популярны в Новосибирске и Нижнем Новгороде, где их продажи удвоились. В Санкт-Петербурге интерес к этим аксессуарам вырос на 30%. Кроме того, в магазинах зафиксировали рост спроса на аварийные наборы, включающие огнетушители, знаки аварийной остановки и светоотражающие жилеты - продажи увеличились в 2,5 раза. Автомобильные аптечки стали покупать в 1,6 раза чаще.
Также россияне стали чаще приобретать буксировочные тросы, аккумуляторы, предпусковые подогреватели двигателя и амортизаторы багажника. Эксперты отмечают, что перед длительными поездками водители все чаще проверяют техническое состояние своих машин и заранее комплектуют их необходимыми инструментами и принадлежностями для безопасности и комфорта в пути.
Таким образом, летний сезон стал катализатором для роста рынка автотоваров в России. Водители стремятся обеспечить себе максимальное удобство и безопасность в дороге, что отражается на структуре спроса и ассортименте приобретаемых товаров.
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