Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 20:14

Как подготовить двигатель и подвеску к жаре - основные моменты, главные риски и неожиданные проблемы для двигателя и подвески

С наступлением жары автомобиль сталкивается с новыми испытаниями: перегрев двигателя, износ подвески и сбои в работе кондиционера. Грамотная подготовка к лету поможет избежать дорогостоящего ремонта и повысить безопасность на дороге.

Летний сезон для автомобиля — это не только смена шин и мойка после зимы. Когда температура поднимается выше +25°C, а пробки становятся длиннее, даже мелкие неисправности могут привести к поломке или аварии. Грамотная подготовка машины к лету — не формальность, а необходимость, чтобы не оказаться на обочине в неподходящий момент.

В первую очередь стоит проверить двигатель. Летом масло становится более жидким, и при склонности мотора к перегреву это может лишить его смазочных свойств. Некоторые водители переходят на масло с большей высокотемпературной вязкостью, например с 5W-30 на 5W-40, но если мотор перегревается, причина чаще всего в системе охлаждения, а не в масле.

Система охлаждения — ключевой элемент выживания в жару. Радиатор должен быть чистым, уровень антифриза — под контролем. Его утечка требует немедленного визита в сервис. Состояние радиаторов коробки передач самостоятельно оценить сложно, но их перегрев летом может обернуться дорогим ремонтом, поэтому диагностику лучше доверить профессионалам.

Важно проверить приводы, особенно ШРУСы и их пыльники. После зимы резина может быть повреждена, и попавшая грязь быстро выведет узел из строя. Весной стоит осмотреть подвеску: если обнаружены трещины или разрывы, замена пыльника обязательна.

Подвеска и тормоза — ещё одна зона риска. Зимой амортизаторы, шаровые опоры и сайлент-блоки изнашиваются. Если хотя бы один амортизатор потек, менять нужно обе оси. Тормозные механизмы после зимы часто загрязняются и заедают, а в летнюю жару перегрев тормозов становится особенно опасным.

Кондиционер — это не только комфорт, но и здоровье. Если он плохо охлаждает или шумит, нужна диагностика и возможная заправка хладагентом. Не лишней будет и дезинфекция воздуховодов от грибков и бактерий. Не стоит направлять холодный поток на лобовое стекло, чтобы избежать трещин от резкого перепада температур.

Щётки стеклоочистителя после зимы часто изношены и плохо справляются с дождём — лучше заменить их на новые. Зимнюю жидкость в бачке смените на летнюю. Это снижает риск аварии в непогоду.

Аккумулятор летом влияет не меньше, чем зимой: жара ускоряет химические процессы, и ресурс батареи расходуется быстрее. Проверьте напряжение мультиметром или нагрузочной вилкой. Если при нагрузке оно падает ниже 10 В, пора задуматься о замене.

Своевременное техническое обслуживание и внимание к деталям — залог безопасной езды летом. Даже простые проверки могут предотвратить серьёзные проблемы, а сложную работу лучше доверить профессионалам. Это позволит сэкономить на ремонте и сохранить нервы в самый разгар сезона.

В условиях российских дорог и климата подготовка автомобиля к лету требует особого внимания. Как отмечают эксперты, даже опытные водители иногда недооценивают риски, связанные с перегревом и износом узлов. Для полной уверенности в безопасности и надежности машины стоит пройти комплексную проверку в сервисе. Кстати, если вас интересуют причины потерь управления на мокрой дороге и как минимизировать риски в дождливую погоду, обратите внимание на материал об основных причинах аквапланирования и способах как его избежать .

