Почему попытка разбавить замерзшую «омывайку» концентратом окончательно убьет моторчик бачка

Можно ли подготовить летнюю омывающую жидкость можно к морозам без слива из бачка

Сезонная смена погоды ставит водителей перед задачей. Остатки летней жидкости требуют отдельного внимания. Способ решения зависит от состава и температурных условий. Несколько простых действий помогут подготовить систему заранее.

Сезонная смена погоды ставит водителей перед задачей. Остатки летней жидкости требуют отдельного внимания. Способ решения зависит от состава и температурных условий. Несколько простых действий помогут подготовить систему заранее.

Лед в бачке способен вывести из строя насос и повредить сам резервуар. При замерзании водная часть жидкости расширяется и нагружает пластиковые детали и соединения. Форсунки и магистрали также могут оказаться заблокированы, если летний состав замерзнет при первых холодах.

Полностью опорожнять систему необязательно: остатки летней омывающей жидкости можно смешать с зимним концентратом, пока смесь остается жидкой и систему можно прокачать. Важно заранее оценить примерный объем содержимого бачка и свериться с инструкцией на упаковке. Производители рекомендуют использовать летнюю жидкость при плюсовой температуре, зимнюю при температуре ниже нуля; точное соотношение для концентрата необходимо выбирать по таблице производителя. Универсальной пропорции для всех составов нет, а совместимость жидкостей неизвестного типа не гарантируется.

Например, соотношение 1:1 означает, что на каждый литр жидкости в бачке добавляют литр концентрата. Но фактическая морозостойкость зависит от состава летней жидкости и формулы концентрата, поэтому одной маркировки на новой канистре недостаточно, чтобы определить защиту всей смеси в бачке. Cмесь следует подготовить, пока температура воздуха остается плюсовой. Для первых небольших заморозков автоэксперт Дмитрий Славнов предлагает смешать зимнюю жидкость, рассчитанную на работу до -30°C, с водой либо летним составом в равных пропорциях. Это не универсальная дозировка: рекомендации на упаковке конкретного продукта имеют приоритет.

Если жидкость уже начала кристаллизоваться или замерзла, добавка не решит проблему: концентрат сверху не гарантирует оттаивание бачка и шлангов, включая форсунки. Автомобиль в таком случае потребуется отогреть в теплом помещении, дождаться полного оттаивания, а затем проверить систему на течи и заменить неподходящую смесь. Не включайте насос по льду и не используйте кипяток, открытое пламя или интенсивный локальный нагрев: это может повредить детали системы.

После смешивания состав необходимо прокачать через все контуры. Включайте омыватель короткими нажатиями, чтобы зимняя жидкость прошла по трубкам и дошла до форсунок. Иначе в каналах, насосе и шлангах сохранится летний остаток, который может замерзнуть раньше содержимого бачка. Если автомобиль оснащен омывателем заднего стекла или фар, прокачайте и эти контуры. Не допускайте длительной работы насоса при пустом бачке.

При более сильном холоде концентрация имеет значение. Если поездки предстоят при температуре ниже -10…-15°C, рекомендуется залить в бачок чистую зимнюю жидкость, без воды и летних остатков. Готовые составы и концентраты применяют по-разному: например, для готовой зимней жидкости Prestone указано использовать ее неразбавленной; заявленный предел защиты этого продукта: -27°F, или примерно -33°C. Температура защиты смеси с остатками летнего состава может отличаться от значения на канистре.

Переходить на зимнюю жидкость лучше до первых устойчивых заморозков. Если состав старой жидкости неизвестен, безопаснее удалить как можно больше остатков, залить продукт с запасом относительно ожидаемого минимума и кратковременно прокачать каждый контур. Это поможет снизить риск замерзания жидкости в бачке и насосе, а также в трубках с форсунками.