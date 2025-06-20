Летом на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартует полноценная сборка новых российских кроссоверов

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Первые автомобили бренда Tenet публике показали еще в феврале текущего года, а теперь компания приступает к масштабному этапу – организации полноценной сборки на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, пишет РИА Новости

Бренд Tenet принадлежит АО «АГР Холдинг», который ранее владел активами «Фольксваген Груп Рус». Теперь он развивает собственную линейку кроссоверов при поддержке технологического партнера из КНР – компании Defetoo. На предприятии уже налажена крупноузловая сборка, но с лета ожидается запуск более глубокой локализации, что позволит значительно увеличить объемы выпуска и снизить зависимость от поставок из-за рубежа. По словам Шапши, первый автомобиль станет доступным аналогом Chery Tiggo 7, всего в линейку войдут четыре модели разного класса: компактные и субкомпактные кроссоверы.

Помимо Chery Tiggo 7, в будущем выйдут конкуренты таким моделям, как Chery Tiggo 4, GAC GS3 и другим популярным SUV. В моторную гамму войдут два турбированных двигателя объемом 1,5 и 1,6 литра, агрегатируемых с механической коробкой передач, «роботом» или классическим «автоматом». Таким образом, бренд будет ориентирован на широкий круг покупателей, предложив современные и доступные модели с китайской «начинкой» и российской сборкой.

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