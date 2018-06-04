4 июня 2018, 09:11

Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку

Российский авторынок вышел из кризиса и постепенно начал возвращаться к канонам продаж. По традиции самые сильные и прибыльные периоды года для дилеров – осень, последний месяц зимы и весна. Летом же, как правило, потребители предпочитают отправиться в отпуск, нежели выложить крупную сумму за новую машину.
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Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку

Эксперты уверяют: тот факт, что рынок автомобилей подвержен сезонным колебаниям спроса – абсолютно нормально. Традиционно наиболее высокие показатели ежемесячных продаж машин наблюдаются в конце года, а самые скромные результаты – в январе, так как во время новогодних каникул многие покупатели уезжают отдыхать, откладывая дорогостоящую покупку. Летом продажи авто также чуть ниже, чем в весенние и осенние месяцы, но спад незначительный.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле быдл реализовано 152 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,1% меньше предыдущего месяца. Как всегда, самыми востребованными у россиян оказались «Лады», которые разошлись тиражом 31 тыс. штук (+16,6%). На второй позиции находится Kia - 20 тыс. (+22,4%), замыкает тройку лидеров Hyundai с показателем 16 тыс. авто (+16,2%). Самыми популярными моделями стали: Kia Rio - 8,5 тыс. авто (-4,7%), Lada Vesta - 7,8 тыс. (+25,5%) и Lada Granta - 7,4 тыс. (-11,5%).

В целом за 4 месяца российские дилеры реализовали 545 тыс. машин, что на 20,5% больше чем за аналогичный период 2017 года. Очевидно, что хорошо заданный темп в летний период снизится. Правда, дилеры не спешат давать негативные прогнозы. В любом случае покупателей в жаркий сезон этого года должно быть больше, чем было в провальное лето 2016 года. Кроме того, в случае колебания валютных курсов на автомобильном рынке может возникнуть ажиотаж и в летние месяцы.

Владислав Рыдаев, вице-президент РОАД « Умеренный спад ожидается в связи с окончанием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Он может также наложиться на сезонность. В любом случае, говорить о точных цифрах пока рано. Однако уже сейчас можно сказать, что выгоды по программам Trade-In и «Поддержка молодых специалистов» будут частично сохранены »
Владислав Рыдаев, вице-президент РОАД
Вообще, дилеры говорят, что откладывать покупку автомобиля в долгий ящик не стоит, поскольку летом это можно сделать с выгодой. Автопроизводители не оставляют без бонусов потребителей в жаркий сезон. Ожидается, что в этом году будет уделено особое внимание тем, кто намерен приобрести Lada Largus и Xray. Kia намерена подготовить предложения по специальной серии машин, приуроченной к Чемпионату мира по футболу.

Кредитные программы тоже актуальны в летний сезон, поскольку большая часть сделок совершается все-таки в кредит. Сейчас у брендов Jaguar и Land Rover действуют специальные кредитные программы, воспользовавшись которыми покупатель может приобрести самые популярные модели по ставке 3,7% годовых. Кроме того, автопроизводитель при покупке нового авто дарит своим клиентам сервисный пакет на 5 лет.

 
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Бренд Hyundai предлагает кредит на свои наиболее востребованные модели по ставке от  5% годовых, а также дает КАСКО в подарок. Также большинство моделей корейского бренда можно купить с выгодой до 120 тыс. рублей при сдаче предыдущего автомобиля в trade-in.

Представители банков-партнеров говорят, что в текущей ситуации на рынке, в первую очередь, можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. Одновременно с этим популярен кредит с остаточным платежом, который позволяет клиенту значительно снизить ежемесячный платеж. Остаточный платеж является фиксированной суммой от стоимости автомобиля и оплачивается в конце срока кредита. Такие предложения тоже будут актуальны в летний период.

Анна Касьян, руководитель департамента маркетинга компании РОЛЬФ в Санкт-Петербурге « Безусловно, покупатель чутко реагирует на специальные предложения от автопроизводителей и дилеров, которые делают покупку автомобиля более выгодной, снижают стоимость владения им. В целом можно сказать, что уже сейчас, не дожидаясь лета, большинство брендов предлагает специальные программы приобретения автомобиля »
Анна Касьян, руководитель департамента маркетинга компании РОЛЬФ в Санкт-Петербурге
Сами автосалоны по части раздачи бонусов тоже не остаются в стороне. Количество акций постоянно увеличивается. В некоторых дилерских центрах их запускают чуть ли не каждую неделю. Причем обычной раздачей дополнительного оборудования или маломальской скидкой потребителей уже не заманишь. Теперь дилеры сотрудничают с партнерами в различных сферах жизни (рестораны, магазины, SPA-салоны и т.д.), маркетологи разрабатывают интересные акции.

И автосалоны, и импортеры готовы предлагать специальные программы и делать особые ценовые предложения, чтобы привлечь клиентов. Однако переломить рыночные тенденции они не способны, спад продаж летом все равно будет. Именно поэтому окончание жаркого сезона дилеры обычно ждут с радостью, ведь осень – традиционное время активизации продаж новых автомобилей. Тем не менее, те, кто все-таки –запланировал покупку машины в ближайшие месяцы, в проигрыше по части выгоды не останутся.

Арина Милая
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06.06.2018, 17:26
В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
06.06.2018, 09:32
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
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Hyundai Veloster покинет рынок России
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Николай
«Шпионы» сняли Hyundai Veloster в Нюрбургринге
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Владислав
Полицейские Швеции поедут на Volvo V90
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
Эксперты уверяют: тот факт, что рынок автомобилей подвержен сезонным колебаниям спроса – абсолютно нормально. Традиционно наиболее высокие показатели ежемесячных продаж машин наблюдаются в конце года, а самые скромные результаты – в январе, так как во время новогодних каникул многие покупатели уезжают отдыхать, откладывая дорогостоящую покупку. Летом продажи авто также чуть ниже, чем в весенние и осенние месяцы, но спад незначительный.{{material_123363}} По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле быдл реализовано 152 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,1% меньше предыдущего месяца. Как всегда, самыми востребованными у россиян оказались «Лады», которые разошлись тиражом 31 тыс. штук (+16,6%). На второй позиции находится Kia - 20 тыс. (+22,4%), замыкает тройку лидеров Hyundai с показателем 16 тыс. авто (+16,2%). Самыми популярными моделями стали: Kia Rio - 8,5 тыс. авто (-4,7%), Lada Vesta - 7,8 тыс. (+25,5%) и Lada Granta - 7,4 тыс. (-11,5%).В целом за 4 месяца российские дилеры реализовали 545 тыс. машин, что на 20,5% больше чем за аналогичный период 2017 года. Очевидно, что хорошо заданный темп в летний период снизится. Правда, дилеры не спешат давать негативные прогнозы. В любом случае покупателей в жаркий сезон этого года должно быть больше, чем было в провальное лето 2016 года. Кроме того, в случае колебания валютных курсов на автомобильном рынке может возникнуть ажиотаж и в летние месяцы.{{person_180_Умеренный спад ожидается в связи с окончанием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Он может также наложиться на сезонность. В любом случае, говорить о точных цифрах пока рано. Однако уже сейчас можно сказать, что выгоды по программам Trade-In и «Поддержка молодых специалистов» будут частично сохранены}} Вообще, дилеры говорят, что откладывать покупку автомобиля в долгий ящик не стоит, поскольку летом это можно сделать с выгодой. Автопроизводители не оставляют без бонусов потребителей в жаркий сезон. Ожидается, что в этом году будет уделено особое внимание тем, кто намерен приобрести Lada Largus и Xray. Kia намерена подготовить предложения по специальной серии машин, приуроченной к Чемпионату мира по футболу.Кредитные программы тоже актуальны в летний сезон, поскольку большая часть сделок совершается все-таки в кредит. Сейчас у брендов Jaguar и Land Rover действуют специальные кредитные программы, воспользовавшись которыми покупатель может приобрести самые популярные модели по ставке 3,7% годовых. Кроме того, автопроизводитель при покупке нового авто дарит своим клиентам сервисный пакет на 5 лет.{{gallery_230}} Бренд Hyundai предлагает кредит на свои наиболее востребованные модели по ставке от  5% годовых, а также дает КАСКО в подарок. Также большинство моделей корейского бренда можно купить с выгодой до 120 тыс. рублей при сдаче предыдущего автомобиля в trade-in.Представители банков-партнеров говорят, что в текущей ситуации на рынке, в первую очередь, можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. Одновременно с этим популярен кредит с остаточным платежом, который позволяет клиенту значительно снизить ежемесячный платеж. Остаточный платеж является фиксированной суммой от стоимости автомобиля и оплачивается в конце срока кредита. Такие предложения тоже будут актуальны в летний период.{{person_181_ Безусловно, покупатель чутко реагирует на специальные предложения от автопроизводителей и дилеров, которые делают покупку автомобиля более выгодной, снижают стоимость владения им. В целом можно сказать, что уже сейчас, не дожидаясь лета, большинство брендов предлагает специальные программы приобретения автомобиля}} Сами автосалоны по части раздачи бонусов тоже не остаются в стороне. Количество акций постоянно увеличивается. В некоторых дилерских центрах их запускают чуть ли не каждую неделю. Причем обычной раздачей дополнительного оборудования или маломальской скидкой потребителей уже не заманишь. Теперь дилеры сотрудничают с партнерами в различных сферах жизни (рестораны, магазины, SPA-салоны и т.д.), маркетологи разрабатывают интересные акции.И автосалоны, и импортеры готовы предлагать специальные программы и делать особые ценовые предложения, чтобы привлечь клиентов. Однако переломить рыночные тенденции они не способны, спад продаж летом все равно будет. Именно поэтому окончание жаркого сезона дилеры обычно ждут с радостью, ведь осень – традиционное время активизации продаж новых автомобилей. Тем не менее, те, кто все-таки –запланировал покупку машины в ближайшие месяцы, в проигрыше по части выгоды не останутся.
2018-06-04
Автор: Арина Милая
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