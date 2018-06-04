Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
Эксперты уверяют: тот факт, что рынок автомобилей подвержен сезонным колебаниям спроса – абсолютно нормально. Традиционно наиболее высокие показатели ежемесячных продаж машин наблюдаются в конце года, а самые скромные результаты – в январе, так как во время новогодних каникул многие покупатели уезжают отдыхать, откладывая дорогостоящую покупку. Летом продажи авто также чуть ниже, чем в весенние и осенние месяцы, но спад незначительный.
В целом за 4 месяца российские дилеры реализовали 545 тыс. машин, что на 20,5% больше чем за аналогичный период 2017 года. Очевидно, что хорошо заданный темп в летний период снизится. Правда, дилеры не спешат давать негативные прогнозы. В любом случае покупателей в жаркий сезон этого года должно быть больше, чем было в провальное лето 2016 года. Кроме того, в случае колебания валютных курсов на автомобильном рынке может возникнуть ажиотаж и в летние месяцы.
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Умеренный спад ожидается в связи с окончанием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Он может также наложиться на сезонность. В любом случае, говорить о точных цифрах пока рано. Однако уже сейчас можно сказать, что выгоды по программам Trade-In и «Поддержка молодых специалистов» будут частично сохранены
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Владислав Рыдаев, вице-президент РОАД
Кредитные программы тоже актуальны в летний сезон, поскольку большая часть сделок совершается все-таки в кредит. Сейчас у брендов Jaguar и Land Rover действуют специальные кредитные программы, воспользовавшись которыми покупатель может приобрести самые популярные модели по ставке 3,7% годовых. Кроме того, автопроизводитель при покупке нового авто дарит своим клиентам сервисный пакет на 5 лет.
Представители банков-партнеров говорят, что в текущей ситуации на рынке, в первую очередь, можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. Одновременно с этим популярен кредит с остаточным платежом, который позволяет клиенту значительно снизить ежемесячный платеж. Остаточный платеж является фиксированной суммой от стоимости автомобиля и оплачивается в конце срока кредита. Такие предложения тоже будут актуальны в летний период.
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Безусловно, покупатель чутко реагирует на специальные предложения от автопроизводителей и дилеров, которые делают покупку автомобиля более выгодной, снижают стоимость владения им. В целом можно сказать, что уже сейчас, не дожидаясь лета, большинство брендов предлагает специальные программы приобретения автомобиля
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Анна Касьян, руководитель департамента маркетинга компании РОЛЬФ в Санкт-Петербурге
И автосалоны, и импортеры готовы предлагать специальные программы и делать особые ценовые предложения, чтобы привлечь клиентов. Однако переломить рыночные тенденции они не способны, спад продаж летом все равно будет. Именно поэтому окончание жаркого сезона дилеры обычно ждут с радостью, ведь осень – традиционное время активизации продаж новых автомобилей. Тем не менее, те, кто все-таки –запланировал покупку машины в ближайшие месяцы, в проигрыше по части выгоды не останутся.
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