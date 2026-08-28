Неожиданные преимущества левшей в городском трафике - что говорит наука

Левши за рулем: как особенности мозга влияют на поведение в пробках

Мозг левшей устроен иначе. Это может влиять на восприятие дорожной ситуации. Водители сталкиваются с разными задачами. Исследования открывают новые детали.

Мозг левшей устроен иначе. Это может влиять на восприятие дорожной ситуации. Водители сталкиваются с разными задачами. Исследования открывают новые детали.

Вопрос о том, влияет ли ведущая рука на стиль вождения, давно интересует ученых и автолюбителей. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов считает, что у левшей могут быть определенные преимущества в плотном городском потоке. Однако речь идет не о врожденном таланте к вождению, а о специфике работы их мозга.

Левшей в мире насчитывается около 10-15%. Их отличия не ограничиваются тем, какой рукой они держат руль или переключают передачи. Главное - в том, как их мозг распределяет функции между полушариями. У большинства правшей левое полушарие отвечает за речь, письмо и логику, а правое - за пространственное восприятие. У левшей это разделение часто менее выражено, что позволяет им гибче обрабатывать информацию.

Мозг управляет телом по перекрестному принципу: левая рука и нога под контролем правого полушария, правая - левого. У левшей речевые и зрительно-пространственные задачи могут распределяться между обоими полушариями, что ускоряет обмен сигналами. Такая особенность, по мнению Литвинова, может облегчать быстрое переключение между разными задачами, особенно в условиях высокой нагрузки.

В городском трафике водитель вынужден одновременно следить за разметкой, сигналами светофора, движением других машин и пешеходами. Каждое действие на дороге требует мгновенной реакции и оценки ситуации. Более гибкая работа мозга может помочь левшам быстрее реагировать на изменения, переключаться между визуальными и пространственными задачами. Похожий принцип наблюдается у пилотов и геймеров, которым приходится контролировать множество параметров одновременно.

Однако нельзя утверждать, что все левши автоматически становятся более внимательными или безопасными водителями. На дорожную ситуацию влияют опыт, привычки, умение держать дистанцию и оценивать риски. Леворукость - лишь одна из множества характеристик, которая может проявиться только в определенных условиях.

Выводы Литвинова не делят автомобилистов на «лучших» и «хуже» по ведущей руке. Скорее, речь идет о вероятной особенности обработки информации, которая может проявиться в сложных дорожных ситуациях. В конечном итоге, успех на дороге зависит от способности водителя сохранять концентрацию и быстро реагировать на несколько событий одновременно. Пробки и плотный поток не делают исключений ни для кого - они проверяют навыки каждого участника движения.