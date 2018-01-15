15 января 2018, 15:48

Lexus анонсировал премьеру LF-1 Limitless

Lexus в последний раз перед премьерой приоткрывает детали нового концепта LF-1 Limitless. Автомобиль будет представлять собой прототип премиального флагманского кроссовера.
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Пока что все технические подробности засекречены. Известно только, что модель получит переднюю оптику особого дизайна. В частности, кроссовер будут выдавать агрессивные фары и светодиодные ходовые огни, встроенные в бампер.

На тизере можно увидеть лишь нестандартный двойной спойлер, стеклянную крышу и некоторые фрагменты интерьера: раздельные мониторы для пассажиров задних кресел, на одном из которых просматривается силуэт будущего Lexus LF-1. Концепт разрабатывали специалисты калифорнийской дизайн-студии компании.
Новинки и концепт кары Лексус

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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Александр
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Lexus анонсировал премьеру LF-1 Limitless
Пока что все технические подробности засекречены. Известно только, что модель получит переднюю оптику особого дизайна. В частности, кроссовер будут выдавать агрессивные фары и светодиодные ходовые огни, встроенные в бампер. На тизере можно увидеть лишь нестандартный двойной спойлер, стеклянную крышу и некоторые фрагменты интерьера: раздельные мониторы для пассажиров задних кресел, на одном из которых просматривается силуэт будущего Lexus LF-1. Концепт разрабатывали специалисты калифорнийской дизайн-студии компании.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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