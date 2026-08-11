Премьера Lexus ES 2026: классических двигателей больше нет, цены стартуют от 4,2 млн рублей

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 18:33

Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов

Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов

Премьера Lexus ES 2026: классических двигателей больше нет, цены стартуют от 4,2 млн рублей

Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов

Lexus официально представил обновленный ES, полностью отказавшись от классических бензиновых двигателей. Теперь в линейке только гибридные и электрические версии, а цены стартуют от 4,2 млн рублей. Какие изменения ждут покупателей, что отличает новые комплектации и почему это событие может повлиять на весь сегмент бизнес-седанов - разбираемся в деталях.

Lexus официально представил обновленный ES, полностью отказавшись от классических бензиновых двигателей. Теперь в линейке только гибридные и электрические версии, а цены стартуют от 4,2 млн рублей. Какие изменения ждут покупателей, что отличает новые комплектации и почему это событие может повлиять на весь сегмент бизнес-седанов - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о полном переходе Lexus ES на гибридные и электрические силовые установки — это не просто очередная смена поколения. Это сигнал о том, что даже в премиальном сегменте бизнес-седанов классические бензиновые моторы постепенно уходят в прошлое. Такой шаг способен повлиять на выбор покупателей, которые ещё недавно ориентировались на традиционные ДВС, а теперь вынуждены учитывать новые технологии и инфраструктуру зарядки.

Как сообщает Autonews, Lexus представил восьмое поколение ES, полностью отказавшись от классических двигателей внутреннего сгорания. Теперь модель доступна только в двух вариантах: гибридном ES 350h и электрических ES 350e и ES 500e. Гибридная версия оснащена 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором и гибридной системой шестого поколения; суммарная мощность составляет 244 л.с. Доступны варианты с передним и полным приводом, причём в версии AWD на задней оси установлен дополнительный электромотор мощностью 54 л.с.

Электрические модификации ES 350e и ES 500e построены на единой платформе с батареей ёмкостью 74,7 кВт·ч, размещённой под полом салона. В зависимости от версии электромоторы установлены либо только на передней оси, либо на обеих. Внешне электрические ES отличаются более сглаженным дизайном передней части и минимальным количеством воздухозаборников, а вместо лючка бензобака у них предусмотрен зарядный порт.

Все версии нового ES получили современное оснащение: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система Lexus Interface с 14-дюймовым сенсорным экраном, а также комплекс активной безопасности Lexus Safety System+ 4.0. В него входят системы предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, распознавание дорожных знаков и другие функции. Для северных регионов предусмотрен пакет Cold Area Package с подогревом зоны стеклоочистителей, омывателем фар и дополнительным обогревом сидений. Пакет Convenience Package включает систему помощи при парковке с автоматическим торможением, мониторинг водителя и обнаружение пешеходов сзади.

Цены на Lexus ES 350h Premium стартуют от 51 200 долларов (примерно 4,2 млн рублей по курсу на август 2026 года). Максимальная комплектация электрической версии ES 500e Luxury AWD оценивается в 60 405 долларов (около 4,98 млн рублей). Такой ценовой диапазон делает модель конкурентоспособной среди премиальных седанов с альтернативными силовыми установками.

Премьера нового поколения ES состоялась на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Внешность автомобиля заметно изменилась: появились острые грани и новые акценты, ранее не свойственные серии ES. Отказ от классических ДВС стал одним из главных отличий — теперь покупатели могут выбирать только между гибридом и электромобилем. Как отмечают эксперты, это решение Lexus может стать ориентиром для других производителей, которые также рассматривают постепенный уход от бензиновых моторов.

Lexus ES восьмого поколения — это не только смена силовых установок, но и серьёзное обновление дизайна и оснащения. Модель ориентирована на тех, кто ценит современные технологии, безопасность и комфорт. Отсутствие классических ДВС может упростить обслуживание и снизить эксплуатационные расходы, однако требует готовности к новым привычкам — например, к регулярной зарядке электромобиля или гибрида. Для российского рынка это особенно актуально на фоне развития инфраструктуры и изменения предпочтений покупателей.

Интересно, что подобные технологические перемены происходят не только в сегменте премиальных седанов. Например, недавно в Москве начались испытания беспилотных такси на базе Kaiyi X7 - подробности о том, почему китайские кроссоверы оказались в центре внимания можно найти в нашем материале. 

Упомянутые модели: Lexus ES (от 3 572 000 Р)
Упомянутые марки: Lexus, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лексус, Тойота

Похожие материалы Лексус, Тойота

Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Ижевск Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться