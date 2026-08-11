Премьера Lexus ES 2026: классических двигателей больше нет, цены стартуют от 4,2 млн рублей

11 августа 2026, 18:33
Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов
Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов
Lexus официально представил обновленный ES, полностью отказавшись от классических бензиновых двигателей. Теперь в линейке только гибридные и электрические версии, а цены стартуют от 4,2 млн рублей. Какие изменения ждут покупателей, что отличает новые комплектации и почему это событие может повлиять на весь сегмент бизнес-седанов - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о полном переходе Lexus ES на гибридные и электрические силовые установки — это не просто очередная смена поколения. Это сигнал о том, что даже в премиальном сегменте бизнес-седанов классические бензиновые моторы постепенно уходят в прошлое. Такой шаг способен повлиять на выбор покупателей, которые ещё недавно ориентировались на традиционные ДВС, а теперь вынуждены учитывать новые технологии и инфраструктуру зарядки.
Как сообщает Autonews, Lexus представил восьмое поколение ES, полностью отказавшись от классических двигателей внутреннего сгорания. Теперь модель доступна только в двух вариантах: гибридном ES 350h и электрических ES 350e и ES 500e. Гибридная версия оснащена 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором и гибридной системой шестого поколения; суммарная мощность составляет 244 л.с. Доступны варианты с передним и полным приводом, причём в версии AWD на задней оси установлен дополнительный электромотор мощностью 54 л.с.
Электрические модификации ES 350e и ES 500e построены на единой платформе с батареей ёмкостью 74,7 кВт·ч, размещённой под полом салона. В зависимости от версии электромоторы установлены либо только на передней оси, либо на обеих. Внешне электрические ES отличаются более сглаженным дизайном передней части и минимальным количеством воздухозаборников, а вместо лючка бензобака у них предусмотрен зарядный порт.
Все версии нового ES получили современное оснащение: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система Lexus Interface с 14-дюймовым сенсорным экраном, а также комплекс активной безопасности Lexus Safety System+ 4.0. В него входят системы предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, распознавание дорожных знаков и другие функции. Для северных регионов предусмотрен пакет Cold Area Package с подогревом зоны стеклоочистителей, омывателем фар и дополнительным обогревом сидений. Пакет Convenience Package включает систему помощи при парковке с автоматическим торможением, мониторинг водителя и обнаружение пешеходов сзади.
Цены на Lexus ES 350h Premium стартуют от 51 200 долларов (примерно 4,2 млн рублей по курсу на август 2026 года). Максимальная комплектация электрической версии ES 500e Luxury AWD оценивается в 60 405 долларов (около 4,98 млн рублей). Такой ценовой диапазон делает модель конкурентоспособной среди премиальных седанов с альтернативными силовыми установками.
Премьера нового поколения ES состоялась на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Внешность автомобиля заметно изменилась: появились острые грани и новые акценты, ранее не свойственные серии ES. Отказ от классических ДВС стал одним из главных отличий — теперь покупатели могут выбирать только между гибридом и электромобилем. Как отмечают эксперты, это решение Lexus может стать ориентиром для других производителей, которые также рассматривают постепенный уход от бензиновых моторов.
Lexus ES восьмого поколения — это не только смена силовых установок, но и серьёзное обновление дизайна и оснащения. Модель ориентирована на тех, кто ценит современные технологии, безопасность и комфорт. Отсутствие классических ДВС может упростить обслуживание и снизить эксплуатационные расходы, однако требует готовности к новым привычкам — например, к регулярной зарядке электромобиля или гибрида. Для российского рынка это особенно актуально на фоне развития инфраструктуры и изменения предпочтений покупателей.
Интересно, что подобные технологические перемены происходят не только в сегменте премиальных седанов. Например, недавно в Москве начались испытания беспилотных такси на базе Kaiyi X7 - подробности о том, почему китайские кроссоверы оказались в центре внимания можно найти в нашем материале.
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