7 июня 2018, 17:34
Lexus ES появится в России осенью
Компания Lexus собирается вывести на российский рынок седан ES седьмого поколения, премьера которого состоялась в апреле на автосалоне в Пекине. Отечественным покупателям предложат на выбор три мотора и пять комплектаций. Цены объявят ближе к началу продаж осенью.
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Lexus ES седьмого поколения пришел на смену сразу двум моделям японской марки – предыдущему поколению ES и седанам GS. Новинка построена на переднеприводной платформе GA-K. Со сменой поколения седан прибавил в размерах, получил адаптивную подвеску и новые двигатели. В салоне полностью переработали переднюю панель, в оформлении интерьера были использованы более качественные материалы и трёхмерная отделка алюминием, вызывающая ассоциации с традиционным японским мечом. Список электронных систем активной безопасности пополнился усовершенствованным комплексом Lexus Safety System+ 2.0.
Точные цены и состав комплектаций Lexus ES седьмого поколения пообещали объявить позже. Сейчас в салонах российских дилеров Lexus седаны ES предыдущей генерации продаются по цене от 2 235 000 рублей.
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