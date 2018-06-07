7 июня 2018, 17:34

Lexus ES появится в России осенью

Компания Lexus собирается вывести на российский рынок седан ES седьмого поколения, премьера которого состоялась в апреле на автосалоне в Пекине. Отечественным покупателям предложат на выбор три мотора и пять комплектаций. Цены объявят ближе к началу продаж осенью.
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  Lexus ES появится в России осенью Lexus ES Lexus ES появится в России осенью Lexus ES Lexus ES появится в России осенью Lexus ES Lexus ES появится в России осенью Lexus ES Lexus ES появится в России осенью
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Новый Lexus ES стал одной их главных премьер открывшегося сегодня Пекинского автосалона. Седан нового поколения ...
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На российском рынке в моторную гамму седана войдут: 2-литровая «четверка» (версия ES 200), новый 2,5-литровый агрегат в версии ES 250 и топовый 3,5-литровый V6 для ES 350. Отдача двигателей пока неизвестна. Седан предложат в пяти комплектациях: Comfort, Executive, Premium, Luxury и F Sport. Причем для младшего мотора будут доступны только два первых уровня оснащения (Comfort и Executive), а для 3,5-литровой «шестерки» – два топовых (Luxury и F Sport). Версию Lexus ES 250 можно будет заказать во всех комплектациях, кроме F Sport. Она отличается эксклюзивными цветами кузова, спортивным обвесом и особым дизайном 19-дюймовых колесных дисков.

Lexus ES седьмого поколения пришел на смену сразу двум моделям японской марки – предыдущему поколению ES и седанам GS. Новинка построена на переднеприводной платформе GA-K. Со сменой поколения седан прибавил в размерах, получил адаптивную подвеску и новые двигатели. В салоне полностью переработали переднюю панель, в оформлении интерьера были использованы более качественные материалы и трёхмерная отделка алюминием, вызывающая ассоциации с традиционным японским мечом. Список электронных систем активной безопасности пополнился усовершенствованным комплексом Lexus Safety System+ 2.0.

Точные цены и состав комплектаций Lexus ES седьмого поколения пообещали объявить позже. Сейчас в салонах российских дилеров Lexus седаны ES предыдущей генерации продаются по цене от 2 235 000 рублей.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lexus ES
Подскажите кто нибудь, у меня лексус ес 330 2003год декабрь месяц выпуска. При включенном зажигании не загораются лампочки (VSC) TRAC что это значит.
Олег
Тест Lexus ES300h: комфорт и экология
"Возьмем, к примеру, Lexus ES300h. Его традиционный двигатель располагает «табуном» в 161 лошадь при объеме 2,5 литра. Электродвигатель на пике мощности готов добавить еще 143 л.с. (по данным производителя) . Правда, в сумме система дает не 304 силы, а всего 205 л.с. – видимо, оба двигателя не могут ...
Александр
Lexus ES Luxury
Элегантный, мощный и динамичный автомобиль. Гармонично сочетаются панорамный потолок с двумя люками и просторный кожаный салон. Комплектация Luxury говорит сама за себя.
1956
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Lexus ES появится в России осенью
{{material_123172}}На российском рынке в моторную гамму седана войдут: 2-литровая «четверка» (версия ES 200), новый 2,5-литровый агрегат в версии ES 250 и топовый 3,5-литровый V6 для ES 350. Отдача двигателей пока неизвестна. Седан предложат в пяти комплектациях: Comfort, Executive, Premium, Luxury и F Sport. Причем для младшего мотора будут доступны только два первых уровня оснащения (Comfort и Executive), а для 3,5-литровой «шестерки» – два топовых (Luxury и F Sport). Версию Lexus ES 250 можно будет заказать во всех комплектациях, кроме F Sport. Она отличается эксклюзивными цветами кузова, спортивным обвесом и особым дизайном 19-дюймовых колесных дисков.Lexus ES седьмого поколения пришел на смену сразу двум моделям японской марки – предыдущему поколению ES и седанам GS. Новинка построена на переднеприводной платформе GA-K. Со сменой поколения седан прибавил в размерах, получил адаптивную подвеску и новые двигатели. В салоне полностью переработали переднюю панель, в оформлении интерьера были использованы более качественные материалы и трёхмерная отделка алюминием, вызывающая ассоциации с традиционным японским мечом. Список электронных систем активной безопасности пополнился усовершенствованным комплексом Lexus Safety System+ 2.0.Точные цены и состав комплектаций Lexus ES седьмого поколения пообещали объявить позже. Сейчас в салонах российских дилеров Lexus седаны ES предыдущей генерации продаются по цене от 2 235 000 рублей.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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