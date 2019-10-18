18 октября 2019, 00:59
Lexus готовит мощный LX600
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Фото: Lexus
Компания Lexus подала в Бюро по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию товарного знака LX600. В приложении к ней указано, что флагманский внедорожник может получить новый двигатель.
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Если следовать логике, в соответствии с которой версии получают индексы, то Lexus LX 600 оснастят 6,0-литровой «восьмеркой». Но в моторной гамме Lexus сейчас нет такого силового агрегата и выпускать его специально для одной единственной модели было бы неразумно. С другой стороны, можно предположить, что внедорожникам Lexus предложат один из новых двигателей Toyota. Например, новым 3,5-литровым битурбо V6 уже оснащаются седаны Lexus LS500.
По всей видимости, новая модификация должна освежить нынешний внедорожник Lexus LX, который существует на рынке с 2008 года в практически неизменном виде. С другой стороны, нельзя исключать, что новый индекс достанется уже автомобилю следующего поколения, премьера которого ожидается в 2020 году.
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Комментарии пользователей
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стук в ходовой при трогании автомобиля, кто нибуть сталкивался
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Лучше машины, чем Лексус LX нет!! Это моя мечта.Езжу на GS седане..классная машина..комфортная.Но верб в мечту..
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