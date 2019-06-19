19 июня 2019, 00:01
Lexus GX обновили в очередной раз
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Компания Lexus поделилась фотографиями и техническими подробностями о рестайлинговом внедорожнике Lexus GX. Автомобиль получил новое оформление передней части кузова и комплекс электронных систем безопасности Lexus Safety System+.
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Внешние отличия рестайлингового Lexus GX сводятся к иной радиаторной решетке, у которой на смену горизонтальным планками пришла затейливая трехмерная сетка. Фары головного света изменили графику и стали полностью светодиодными. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий.
В моторах изменений не произошло. Внедорожник по-прежнему оснащается 4,6-литровой атмосферной «восьмеркой», которая сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. В список базового оснащения по умолчанию теперь входит набор электронных ассистентов Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения, системой слежения за рядностью и автоматическим дальним светом.
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