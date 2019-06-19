19 июня 2019, 00:01

Lexus GX обновили в очередной раз

  • 734
  • 0
Компания Lexus поделилась фотографиями и техническими подробностями о рестайлинговом внедорожнике Lexus GX. Автомобиль получил новое оформление передней части кузова и комплекс электронных систем безопасности Lexus Safety System+.
Lexus GX обновили в очередной раз
Ранее мы писали
Любой рамный внедорожник родом из сельской местности, но, если ему суждено стать премиальной моделью – добро ...
Читать далее
Внедорожник Lexus GX второго поколения дебютировал в далеком ноябре 2009 года на международном автосалоне в Гуанчжоу. Продажи начались в 2010 году и с тех пор автомобиль успели два раза модернизировать – в 2013 и 2017 годах. Сейчас японская компания представила обновленный Lexus GX как машину 2020 модельного года, хотя в продажу он поступит уже нынешней осенью.

Внешние отличия рестайлингового Lexus GX сводятся к иной радиаторной решетке, у которой на смену горизонтальным планками пришла затейливая трехмерная сетка. Фары головного света изменили графику и стали полностью светодиодными. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий.

В моторах изменений не произошло. Внедорожник по-прежнему оснащается 4,6-литровой атмосферной «восьмеркой», которая сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. В список базового оснащения по умолчанию теперь входит набор электронных ассистентов Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения, системой слежения за рядностью и автоматическим дальним светом.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не подведут в дороге: ТОП-7 надежных автомобилей
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
Дмитрий
Не гараж, а кладезь!
80 процентов информации- вранье!
Елена
Отзыв о Lexus GX 2005 года
Отличный авто без недостатков
Алексейхлюстов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лексус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Новые правила тюнинга в России: как доработать авто по закону
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Lexus GX
Объявления о продаже Lexus GX
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 70 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lexus GX обновили в очередной раз
{{material_119381}}Внедорожник Lexus GX второго поколения дебютировал в далеком ноябре 2009 года на международном автосалоне в Гуанчжоу. Продажи начались в 2010 году и с тех пор автомобиль успели два раза модернизировать – в 2013 и 2017 годах. Сейчас японская компания представила обновленный Lexus GX как машину 2020 модельного года, хотя в продажу он поступит уже нынешней осенью.Внешние отличия рестайлингового Lexus GX сводятся к иной радиаторной решетке, у которой на смену горизонтальным планками пришла затейливая трехмерная сетка. Фары головного света изменили графику и стали полностью светодиодными. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий.В моторах изменений не произошло. Внедорожник по-прежнему оснащается 4,6-литровой атмосферной «восьмеркой», которая сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. В список базового оснащения по умолчанию теперь входит набор электронных ассистентов Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения, системой слежения за рядностью и автоматическим дальним светом.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Ставропольский край Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG