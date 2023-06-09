Lexus GX обновился впервые за 14 лет: фото и подробности
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Единственное, что может расстроить поклонников модели – кончина мотора V8. Ему на смену пришел более мощный 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом. Он выдает 349 л.с. и 650 Нм пикового крутящего момента. Позже обещают предложить вариант с гибридной силовой установкой.
Собирать Lexus GX будут на заводе Tahara в Японии. Продажи новинки стартуют в 2024 году. Цены обещают объявить ближе к этой дате.
-
24.02.2022, 13:15
Toyota Land Cruiser 300: какие авто можно купить вместо суперпопулярного внедорожника
Автомобили Toyota Land Cruiser по праву очень популярны. В настоящее время очередь на покупку нового поколения Land Cruiser в мире достигает около четырех лет. А какое авто можно купить вместо этого внедорожника, чтобы было примерно по такой же цене и такое же престижное? Вот пять вариантов.Читать далее
-
15.02.2022, 15:30
Модели машин, которые не стоит покупать в 2022 году
Портал Hotcars.com опубликовал список моделей, которые не стоит покупать в 2022 году. Причины того, почему они нежелательны к покупке, также были указаны.Читать далее
-
02.02.2022, 20:38
Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Поскольку надежность автомобиля остается одним из главных параметров выбора, именно ее и исследовала американская организация Consumer Reports с помощью собственных тестов и опросов среди покупателей. Представляем вам некоторых лидеров списка – самые надежные машины 2022 модельного года.Читать далее
-
16.08.2021, 15:36
Большой внедорожник Lexus получил в России обновленный интерьер: дилеры уже принимают заказы
Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожники Lexus GX 460 специальной серии с обновлённым интерьером и медиасистемой, в которой теперь доступны Яндекс.Карты и Навигатор.Читать далее
-
09.02.2021, 12:24
ТОП-4 рамных внедорожников не хуже Toyota Land Сruiser Prado
Внедорожник Toyota Land Сruiser Prado остается одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Сейчас на рынке представлены версии с бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4,0 литра, а также с 2,8-литровым дизельным агрегатом. А что у конкурентов?Читать далее
-
17.11.2020, 08:40
В России отзывают почти 70 тысяч автомобилей Toyota и Lexus
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении 6 моделей Toyota и 10 моделей Lexus. Причиной стал дефектный топливный насос, который приводит к сбоям в работе двигателя.Читать далее
-
24.02.2022, 13:15
Toyota Land Cruiser 300: какие авто можно купить вместо суперпопулярного внедорожника
Автомобили Toyota Land Cruiser по праву очень популярны. В настоящее время очередь на покупку нового поколения Land Cruiser в мире достигает около четырех лет. А какое авто можно купить вместо этого внедорожника, чтобы было примерно по такой же цене и такое же престижное? Вот пять вариантов.Читать далее
-
15.02.2022, 15:30
Модели машин, которые не стоит покупать в 2022 году
Портал Hotcars.com опубликовал список моделей, которые не стоит покупать в 2022 году. Причины того, почему они нежелательны к покупке, также были указаны.Читать далее
-
02.02.2022, 20:38
Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Поскольку надежность автомобиля остается одним из главных параметров выбора, именно ее и исследовала американская организация Consumer Reports с помощью собственных тестов и опросов среди покупателей. Представляем вам некоторых лидеров списка – самые надежные машины 2022 модельного года.Читать далее
-
16.08.2021, 15:36
Большой внедорожник Lexus получил в России обновленный интерьер: дилеры уже принимают заказы
Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожники Lexus GX 460 специальной серии с обновлённым интерьером и медиасистемой, в которой теперь доступны Яндекс.Карты и Навигатор.Читать далее
-
09.02.2021, 12:24
ТОП-4 рамных внедорожников не хуже Toyota Land Сruiser Prado
Внедорожник Toyota Land Сruiser Prado остается одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Сейчас на рынке представлены версии с бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4,0 литра, а также с 2,8-литровым дизельным агрегатом. А что у конкурентов?Читать далее
-
17.11.2020, 08:40
В России отзывают почти 70 тысяч автомобилей Toyota и Lexus
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении 6 моделей Toyota и 10 моделей Lexus. Причиной стал дефектный топливный насос, который приводит к сбоям в работе двигателя.Читать далее
- 8 950 000 РLexus GX 2022 в Москве
- 5 650 000 РLexus GX 2018 в Москве
- 6 620 000 РLexus GX 2018 в Москве
- 9 040 000 РLexus GX 2021 в Москве
- 7 060 000 РLexus GX 2019 в Москве
- 3 640 000 РLexus GX 2014 в Москве
- 7 165 000 РLexus GX 2019 в Москве
- 7 170 000 РLexus GX 2019 в Москве
- 4 870 000 РLexus GX 2014 в Москве
- 4 190 000 РLexus GX 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий