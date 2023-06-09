Lexus GX обновился впервые за 14 лет: фото и подробности

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Новый Lexus GX на 70 мм длиннее и 95 мм шире предшественника, а расстояние между осями выросло на 60 мм. Габаритная длина внедорожника достигает 5 005 мм, ширина – 2 117 мм, а высота – 1 935 мм. Внешне новинка отличается точеным кузовом, а в профиль даже немного напоминает Toyota Land Cruiser 70-й серии. Фирменная веретенообразная решетка радиатора хорошо сочетается с мускулистым кузовом и нарочито грубыми нишами оптики. Зеркала снова стали большими и квадратными в стиле олдскульного «Крузака». Через всю корму протянулась широкая светодиодная полоса.

Единственное, что может расстроить поклонников модели – кончина мотора V8. Ему на смену пришел более мощный 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом. Он выдает 349 л.с. и 650 Нм пикового крутящего момента. Позже обещают предложить вариант с гибридной силовой установкой.

Фото: Lexus

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Собирать Lexus GX будут на заводе Tahara в Японии. Продажи новинки стартуют в 2024 году. Цены обещают объявить ближе к этой дате.

Упомянутые модели: Lexus GX (от 4 096 000 Р )

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