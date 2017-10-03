Lexus интригует загадочным концептом
Зарубежные СМИ выдвигают свои версии. По мнению экспертов, компания может показать концепт сверхпроизводительной модификации Lexus LS нового поколения. Под капотом автомобиля расположится совершенно новый 4-литровый твин-турбо двигателеь V8, который выдает более 600 «лошадей». Такая «начинка» поставит модель в один ряд с Mercedes-AMG S63, BMW M760i и Audi S8 Plus.
Также не исключено, что производитель покажет на автосалоне прототип спортивной версии купе LC, которая получит к названию индекс F. Эта машина составит конкуренцию суперкарам Nissan GT-R Nismo и Mercedes-AMG GT. Скорее всего, модель будет оснащаться тем же новым двигателем с двумя турбинами.
По третьей версии, загадочным концептом станет трехрядная модификация кроссовера RX. От стандартного исполнения ее отличит увеличенный задний свес при сохраненной колесной базе.
Токийский автосалон начнет свою работу 25 октября текущего года.
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