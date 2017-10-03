3 октября 2017, 17:24

Lexus интригует загадочным концептом

Компания Lexus анонсировала премьеру концепт-кара, который будет показан публике на автосалоне в Токио. Пока все подробности о новом автомобиле держатся в секрете.
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Японский производитель готовится представить 11 новинок на домашнем мотор-шоу. Одной из них станет концептуальный автомобиль, название которого пока держится в секрете. Подробностей о нем пока никаких нет.

Зарубежные СМИ выдвигают свои версии. По мнению экспертов, компания может показать концепт сверхпроизводительной модификации Lexus LS нового поколения. Под капотом автомобиля расположится совершенно новый 4-литровый твин-турбо двигателеь V8, который выдает более 600 «лошадей». Такая «начинка» поставит модель в один ряд с Mercedes-AMG S63, BMW M760i и Audi S8 Plus.

Также не исключено, что производитель покажет на автосалоне прототип спортивной версии купе LC, которая получит к названию индекс F. Эта машина составит конкуренцию суперкарам Nissan GT-R Nismo и Mercedes-AMG GT. Скорее всего, модель будет оснащаться тем же новым двигателем с двумя турбинами.

По третьей версии, загадочным концептом станет трехрядная модификация кроссовера RX. От стандартного исполнения ее отличит увеличенный задний свес при сохраненной колесной базе.

Токийский автосалон начнет свою работу 25 октября текущего года.

Новинки и концепт кары Лексус

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Lexus интригует загадочным концептом
{{material_121077}}Японский производитель готовится представить 11 новинок на домашнем мотор-шоу. Одной из них станет концептуальный автомобиль, название которого пока держится в секрете. Подробностей о нем пока никаких нет.Зарубежные СМИ выдвигают свои версии. По мнению экспертов, компания может показать концепт сверхпроизводительной модификации Lexus LS нового поколения. Под капотом автомобиля расположится совершенно новый 4-литровый твин-турбо двигателеь V8, который выдает более 600 «лошадей». Такая «начинка» поставит модель в один ряд с Mercedes-AMG S63, BMW M760i и Audi S8 Plus.Также не исключено, что производитель покажет на автосалоне прототип спортивной версии купе LC, которая получит к названию индекс F. Эта машина составит конкуренцию суперкарам Nissan GT-R Nismo и Mercedes-AMG GT. Скорее всего, модель будет оснащаться тем же новым двигателем с двумя турбинами.По третьей версии, загадочным концептом станет трехрядная модификация кроссовера RX. От стандартного исполнения ее отличит увеличенный задний свес при сохраненной колесной базе.Токийский автосалон начнет свою работу 25 октября текущего года.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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