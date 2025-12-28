Новый Lexus IS 2026 удивляет свежим стилем и борьбой с сильными конкурентами

28 декабря 2025, 17:46
Lexus IS 2026: как обновленный спорт-седан конкурирует с премиальными соперниками
Lexus IS появился в конце 90-х и сразу стал заметным игроком среди спортивных седанов. Модель прошла несколько поколений, сохраняя драйверский характер. В 2026 году седан вновь выходит на арену, чтобы бросить вызов европейским премиум-брендам. Чем удивит обновленный IS и сможет ли он удержать позиции?
Компактный седан Lexus IS впервые дебютировал в 1998 году, когда японская марка решила выйти на рынок автомобилей бизнес-класса. В Японии модель продавалась под названием Toyota Altezza, а на мировом рынке получила узнаваемое имя Lexus IS. С самого начала автомобиль был ориентирован на конкуренцию с признанными лидерами сегмента - BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.
Первое поколение Lexus IS продержалось на конвейере до 2005 года, после чего эстафету приняло второе поколение. За эти годы седан не только укрепил свои позиции, но и обзавелся армией поклонников, ценящих сочетание надежности, комфорта и спортивного характера. С каждым новым поколением инженеры Lexus старались сделать IS еще более привлекательным для водителей, которые ищут баланс между динамикой и премиальным уровнем оснащения.
В 2026 году Lexus готовит очередное обновление для своего бессмертного спорт-седана. Как сообщает Autoevolution, производитель делает ставку на эволюцию дизайна и современные технологии, чтобы не выступать не как авторитетным, но и очень сильным конкурентам. Несмотря на то, что рынок компактных премиальных седанов постепенно сужается из-за популярности кроссоверов, IS продолжает удерживать марку и не собирается сдавать позиции.
Внешне новый Lexus IS получил более агрессивные линии кузова, фирменную решетку радиатора и выразительную светодиодную оптику. В салоне - качественные материалы отделки, цифровая приборная панель и расширенный набор электронных ассистентов. Особое внимание уделяется мультимедийной системе и комфорту водителя: теперь даже базовые версии включают современные опции, которые раньше были доступны только в топовых комплектациях.
Под капотом предусмотрены как традиционные бензиновые моторы, так и гибридные силовые установки, которые позволяют соответствовать современным экологическим нормам и ожиданиям покупателей. Инженеры Lexus обещают сохранить фирменную управляемость и точность рулевого управления, благодаря чему седан остается интересным выбором для тех, кто ценит удовольствие от вождения.
На фоне сокращения численности в сегменте, Lexus IS 2026 становится одним из последних представителей классических седанов премиум-класса. Модель продолжает борьбу за внимание автолюбителей, отличаясь уникальным сочетанием стиля, технологий и надежности.
