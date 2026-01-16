Виртуальный Lexus IS Wagon — мечта для любителей скорости и практичности

Lexus IS 2027 в кузове универсал: цифровая фантазия с намеком на V8

Lexus IS в кузове универсал появился в ярком цифровом образе. Художник представил его с мощным V8 и свежим дизайном. Такой вариант мог бы удивить даже поклонников классики. Официальных планов на выпуск нет, но идея интригует.

Lexus IS в кузове универсал появился в ярком цифровом образе. Художник представил его с мощным V8 и свежим дизайном. Такой вариант мог бы удивить даже поклонников классики. Официальных планов на выпуск нет, но идея интригует.

В последние годы Lexus уверенно придерживался своих позиций на мировом рынке, и 2025 год стал для бренда рекордным по продажам. Компания не только удерживала лидерство среди ведущих марок, но и сумела удивить поклонников новыми моделями и нестандартными решениями. На фоне этих успехов в сети появился необычный проект - цифровой рендер Lexus IS в кузове универсал, который мог бы стать настоящим открытием для любителей практичных и быстрых автомобилей.

Автором виртуального концепта стал художник Никита Чуйко, известный под псевдонимом Кельсоник. Он представил, как мог бы выглядеть Lexus IS SportCross 2027 модельного года, если бы японцы решили вернуть универсал в линейку. Вдохновением для работы служат не только классические черты IS, но и современные тенденции в дизайне: массивные Y-образные цвета, выразительные линии кузова и яркие оттенки, сочетание оранжевого заката или насыщенного серебра.

Особое внимание уделяется концепции технической части. Виртуальный универсал получил намек на классический V8 от IS 500 F Sport Performance — 5,0-литровый атмосферник, который до сих пор вызывает мурашки у поклонников марки. В реальности же обновленный IS 2026 года будет оснащаться только 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 311 л.с., доступным в версиях с задним и полным приводом. Но цифровая фантазия явно подогревает интерес к более экономичным и азартным модификациям.

Стоит отметить, что Lexus официально не планирует возвращать универсал IS на рынок. Однако спрос на практичные и стильные автомобили в премиум-сегменте остается стабильно высоким, появление концептов лишь приводит к тому, что у бренда есть все шансы удивить публику в будущем. Впрочем, пока это всего лишь игра воображения, но кто знает - возможно, именно такие идеи когда-нибудь обретут реальность.

Вопрос остается открытым: мог бы Lexus IS в кузове универсал с мощным V8 найти своих поклонников?