Виртуальный Lexus IS Wagon — мечта для любителей скорости и практичности

16 января 2026, 15:20
Lexus IS 2027 в кузове универсал: цифровая фантазия с намеком на V8
Lexus IS 2027 в кузове универсал: цифровая фантазия с намеком на V8
Lexus IS в кузове универсал появился в ярком цифровом образе. Художник представил его с мощным V8 и свежим дизайном. Такой вариант мог бы удивить даже поклонников классики. Официальных планов на выпуск нет, но идея интригует.
В последние годы Lexus уверенно придерживался своих позиций на мировом рынке, и 2025 год стал для бренда рекордным по продажам. Компания не только удерживала лидерство среди ведущих марок, но и сумела удивить поклонников новыми моделями и нестандартными решениями. На фоне этих успехов в сети появился необычный проект - цифровой рендер Lexus IS в кузове универсал, который мог бы стать настоящим открытием для любителей практичных и быстрых автомобилей.
Автором виртуального концепта стал художник Никита Чуйко, известный под псевдонимом Кельсоник. Он представил, как мог бы выглядеть Lexus IS SportCross 2027 модельного года, если бы японцы решили вернуть универсал в линейку. Вдохновением для работы служат не только классические черты IS, но и современные тенденции в дизайне: массивные Y-образные цвета, выразительные линии кузова и яркие оттенки, сочетание оранжевого заката или насыщенного серебра.
Особое внимание уделяется концепции технической части. Виртуальный универсал получил намек на классический V8 от IS 500 F Sport Performance — 5,0-литровый атмосферник, который до сих пор вызывает мурашки у поклонников марки. В реальности же обновленный IS 2026 года будет оснащаться только 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 311 л.с., доступным в версиях с задним и полным приводом. Но цифровая фантазия явно подогревает интерес к более экономичным и азартным модификациям.
Стоит отметить, что Lexus официально не планирует возвращать универсал IS на рынок. Однако спрос на практичные и стильные автомобили в премиум-сегменте остается стабильно высоким, появление концептов лишь приводит к тому, что у бренда есть все шансы удивить публику в будущем. Впрочем, пока это всего лишь игра воображения, но кто знает - возможно, именно такие идеи когда-нибудь обретут реальность.
Вопрос остается открытым: мог бы Lexus IS в кузове универсал с мощным V8 найти своих поклонников?
Похожие материалы Лексус, Тойота
-
28.12.2025, 17:46
Lexus IS 2026: как обновленный спорт-седан конкурирует с премиальными соперниками
Lexus IS появился в конце 90-х и сразу стал заметным игроком среди спортивных седанов. Модель прошла несколько поколений, сохраняя драйверский характер. В 2026 году седан вновь выходит на арену, чтобы бросить вызов европейским премиум-брендам. Чем удивит обновленный IS и сможет ли он удержать позиции?Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
-
28.01.2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.Читать далее
-
17.11.2019, 14:48
Лучшие заднеприводные седаны 2020
Задние ведущие колеса могут уйти в историю уже совсем скоро. На авторынке становится все меньше моделей с задним приводом. Причин этому много: заднеприводные машины дороже, их сложнее обслуживать, наконец, ими труднее управлять на скользкой дороге. Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
Похожие материалы Лексус, Тойота
-
28.12.2025, 17:46
Lexus IS 2026: как обновленный спорт-седан конкурирует с премиальными соперниками
Lexus IS появился в конце 90-х и сразу стал заметным игроком среди спортивных седанов. Модель прошла несколько поколений, сохраняя драйверский характер. В 2026 году седан вновь выходит на арену, чтобы бросить вызов европейским премиум-брендам. Чем удивит обновленный IS и сможет ли он удержать позиции?Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
-
28.01.2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.Читать далее
-
17.11.2019, 14:48
Лучшие заднеприводные седаны 2020
Задние ведущие колеса могут уйти в историю уже совсем скоро. На авторынке становится все меньше моделей с задним приводом. Причин этому много: заднеприводные машины дороже, их сложнее обслуживать, наконец, ими труднее управлять на скользкой дороге. Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее