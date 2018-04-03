3 апреля 2018, 09:08
Lexus IS 300 вернулся в Россию
Дилеры Lexus начали принимать заказы на седан IS, продажи которого были приостановлены в 2016 году. Стоимость автомобиля с 2-литровым турбомотором (245 л.с.) начинается от 2 299 000 рублей.
В Россию привезут прежнее, третье поколение, только в обновленном формате. Хотя и его премьера состоялась довольно давно – в апреле 2016 года на автосалоне в Пекине. Изобилия модификаций у седана пока не предвидится. Российским покупателям предложат единственную версию IS 300 с 245-сильным турбированным двигателем, 8-диапазонным «автоматом» и задним приводом. На разгон от 0 до 100 км/ч у такого автомобиля уходит 7 секунд. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.
Lexus IS 300 будет доступен в четырех уровнях оснащения. В базовую Comfort (от 2 299 000 рублей) входят светодиодные фары, 10,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с навигацией, климат-контроль, а также подогрев передних сидений, руля, зеркал и зоны дворников.
На ступеньку выше располагаются сразу две комплектации, Executive и Executive 2, по одной цене – от 2 609 000 рублей. Здесь покупатели дополнительно получают кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», датчик дождя и парктроники по кругу. Разница между ними лишь в нюансах отделки салона: в Executive вставки под черный металл, а в Executive 2 – под серебристый.
Версия F Sport Executive (от 2 959 000 рублей) радует глаз агрессивным обвесом и 18-дюмовыми колесами (225/40 спереди и 255/35 сзади), а душу спортивной подвеской и премиальной аудиосистемой Mark Levinson с 15 динамиками. Кроме того, покупателям предложат передние сидения с вентиляцией и систему бесключевого доступа в салон.
Седан Lexus IS 300 составит конкуренцию BMW 3-Series с 249-сильным мотором (от 2 650 000 рублей), Audi A4 с двигателем той же мощности (от 2 605 000 рублей) и Mercedes C-Class мощностью 211 л.с. (от 2 750 000 рублей). Соперники, хотя и дороже, но предлагают более широкий выбор по комплектациям, моторам и коробкам.
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