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14 августа 2019, 13:52

Lexus LC 500: зеленое вдохновение

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Компания Lexus представила новую ограниченную серию купе LC 500 под названием Inspiration («Вдохновение»). Главная отличительная особенность автомобиля – эксклюзивный перламутровый зеленый оттенок кузова.
Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение

Lexus LC 500 Inspiration

Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
Lexus LC 500 зеленое вдохновение
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Lexus привез в Россию особую желтую версию купе LC 500, которая получила закономерное название Yellow Edition ...
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В прошлом году дизайнеры Lexus представили очень желтое купе LC 500. Версию Yellow Edition показали в октябре на автосалоне в Париже. До России она добралась в марте 2019-го по цене чуть более 8 млн рублей. А в сентябре на автосалон во Франкфурт компания привезет уже купе LC 500 2020 модельного года в версии Inspiration. Специально для него разработали особый перламутрово-зеленый цвет кузова Nori Green Pearl, новое оформление интерьера и двухцветные 21-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Интерьер LC 500 Inspiration выдержан в черно-коричневых тонах. Черной кожей с коричневой строчкой отделан руль, двери, центральная консоль и панель приборов, а коричневая анилиновая кожа украшает сиденья с электроприводом в 10 направлениях. Более темная коричневая искусственная замша покрывает дверные панели.

В технической части изменений не произошло. Под капотом трудится прежний 5,0-литровый мотор V8, мощностью 477 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 540 Нм. Двигатель работает в  сочетании с 10-диапазонной автоматической коробкой передач и задним приводом. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость – 270 км/ч. Уже известно, что для рынка США выпустят всего 100 экземпляров Lexus LC 500 Inspiration. Продажи стартуют осенью.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Lexus LC 500: зеленое вдохновение
{{material_125999}}В прошлом году дизайнеры Lexus представили очень желтое купе LC 500. Версию Yellow Edition показали в октябре на автосалоне в Париже. До России она добралась в марте 2019-го по цене чуть более 8 млн рублей. А в сентябре на автосалон во Франкфурт компания привезет уже купе LC 500 2020 модельного года в версии Inspiration. Специально для него разработали особый перламутрово-зеленый цвет кузова Nori Green Pearl, новое оформление интерьера и двухцветные 21-дюймовые легкосплавные колесные диски.Интерьер LC 500 Inspiration выдержан в черно-коричневых тонах. Черной кожей с коричневой строчкой отделан руль, двери, центральная консоль и панель приборов, а коричневая анилиновая кожа украшает сиденья с электроприводом в 10 направлениях. Более темная коричневая искусственная замша покрывает дверные панели.В технической части изменений не произошло. Под капотом трудится прежний 5,0-литровый мотор V8, мощностью 477 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 540 Нм. Двигатель работает в  сочетании с 10-диапазонной автоматической коробкой передач и задним приводом. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость – 270 км/ч. Уже известно, что для рынка США выпустят всего 100 экземпляров Lexus LC 500 Inspiration. Продажи стартуют осенью.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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