14 августа 2019, 13:52
Lexus LC 500: зеленое вдохновение
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Компания Lexus представила новую ограниченную серию купе LC 500 под названием Inspiration («Вдохновение»). Главная отличительная особенность автомобиля – эксклюзивный перламутровый зеленый оттенок кузова.
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
Lexus LC 500 Inspiration
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Интерьер LC 500 Inspiration выдержан в черно-коричневых тонах. Черной кожей с коричневой строчкой отделан руль, двери, центральная консоль и панель приборов, а коричневая анилиновая кожа украшает сиденья с электроприводом в 10 направлениях. Более темная коричневая искусственная замша покрывает дверные панели.
В технической части изменений не произошло. Под капотом трудится прежний 5,0-литровый мотор V8, мощностью 477 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 540 Нм. Двигатель работает в сочетании с 10-диапазонной автоматической коробкой передач и задним приводом. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость – 270 км/ч. Уже известно, что для рынка США выпустят всего 100 экземпляров Lexus LC 500 Inspiration. Продажи стартуют осенью.
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Комментарии пользователей
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