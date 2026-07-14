Lexus LC 500h 2018: роскошное купе потеряло $37 000 за 5 400 миль — разбор сделки и риски для покупателя

Lexus LC 500h 2018: как за 5 400 км потерять 37 тысяч долларов на премиум-купе

Lexus LC 500h 2018 года с минимальным пробегом и богатой комплектацией недавно ушел с аукциона за 65 тысяч долларов - почти на треть дешевле своей изначальной стоимости. Почему такие машины быстро теряют в цене и что важно знать покупателям сейчас.

Lexus LC 500h 2018 года с минимальным пробегом и богатой комплектацией недавно ушел с аукциона за 65 тысяч долларов - почти на треть дешевле своей изначальной стоимости. Почему такие машины быстро теряют в цене и что важно знать покупателям сейчас.

На рынке премиальных купе редко встречаются автомобили, которые за несколько лет теряют почти треть своей стоимости, несмотря на огромный пробег и отличное состояние. Именно такой случай произошёл с Lexus LC 500h 2018 года: автомобиль с пробегом чуть более 5 400 миль был продан на аукционе за 65 000 долларов, хотя изначально стоил 102 203 доллара. Эта сделка примечательна тем, что даже самые привлекательные модели в люкс-сегменте часто обесцениваются гораздо быстрее.

Внешний вид Lexus LC 500h сочетает белый кузов Ultra White и светло-коричневый салон. Машина оснащена адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой, регулируемой подвеской и магниевыми лепестками переключения передач. В комплектацию входят пакеты Touring, Convenience Package и All Weather Package, которые делают автомобиль максимально комфортным для дальних поездок и повседневной эксплуатации.

Под капотом — гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового V6, выдающая 354 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды — это немного медленнее, чем у версии с V8, но для гибридного купе результат достойный. Привод — задний, коробка передач — вариатор. За время эксплуатации автомобиль не попадал в аварии, имеет чистую историю и подтверждённый пробег.

Из недостатков отмечаются небольшие потёртости на обивке водительского сиденья и царапина под передним бампером. Колёсные диски были окрашены порошковой краской, а стойки заменены на новые. В комплекте с машиной передаются два ключа, коврики и копия заводской наклейки.

Сделка была завершена на онлайн-аукционе 13 июля 2026 года. Этот случай показывает, что даже редкие и хорошо оснащённые гибридные купе Lexus быстро теряют в цене на вторичном рынке, особенно после снятия модели с производства.

Российским покупателям рекомендуется внимательно изучить цены на премиальные автомобили с пробегом, учесть расходы на обслуживание и сложности с поиском запчастей. Важно помнить, что гибридные версии LC 500h уже не выпускаются, а спрос на такие машины может быть ограничен из-за специфики конструкции и дорогого ремонта. В то же время покупка такого автомобиля может стать выгодной для тех, кто ищет уникальное сочетание дизайна, технологий и цены, которое не уступает ни одному из конкурентов.