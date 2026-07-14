Lexus LC 500h 2018: роскошное купе потеряло $37 000 за 5 400 миль — разбор сделки и риски для покупателя

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 19:44

Lexus LC 500h 2018: как за 5 400 км потерять 37 тысяч долларов на премиум-купе

Lexus LC 500h 2018: как за 5 400 км потерять 37 тысяч долларов на премиум-купе

Lexus LC 500h 2018: роскошное купе потеряло $37 000 за 5 400 миль — разбор сделки и риски для покупателя

Lexus LC 500h 2018: как за 5 400 км потерять 37 тысяч долларов на премиум-купе

Lexus LC 500h 2018 года с минимальным пробегом и богатой комплектацией недавно ушел с аукциона за 65 тысяч долларов - почти на треть дешевле своей изначальной стоимости. Почему такие машины быстро теряют в цене и что важно знать покупателям сейчас.

Lexus LC 500h 2018 года с минимальным пробегом и богатой комплектацией недавно ушел с аукциона за 65 тысяч долларов - почти на треть дешевле своей изначальной стоимости. Почему такие машины быстро теряют в цене и что важно знать покупателям сейчас.

На рынке премиальных купе редко встречаются автомобили, которые за несколько лет теряют почти треть своей стоимости, несмотря на огромный пробег и отличное состояние. Именно такой случай произошёл с Lexus LC 500h 2018 года: автомобиль с пробегом чуть более 5 400 миль был продан на аукционе за 65 000 долларов, хотя изначально стоил 102 203 доллара. Эта сделка примечательна тем, что даже самые привлекательные модели в люкс-сегменте часто обесцениваются гораздо быстрее.

Внешний вид Lexus LC 500h сочетает белый кузов Ultra White и светло-коричневый салон. Машина оснащена адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой, регулируемой подвеской и магниевыми лепестками переключения передач. В комплектацию входят пакеты Touring, Convenience Package и All Weather Package, которые делают автомобиль максимально комфортным для дальних поездок и повседневной эксплуатации.

Под капотом — гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового V6, выдающая 354 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды — это немного медленнее, чем у версии с V8, но для гибридного купе результат достойный. Привод — задний, коробка передач — вариатор. За время эксплуатации автомобиль не попадал в аварии, имеет чистую историю и подтверждённый пробег.

Из недостатков отмечаются небольшие потёртости на обивке водительского сиденья и царапина под передним бампером. Колёсные диски были окрашены порошковой краской, а стойки заменены на новые. В комплекте с машиной передаются два ключа, коврики и копия заводской наклейки.

Сделка была завершена на онлайн-аукционе 13 июля 2026 года. Этот случай показывает, что даже редкие и хорошо оснащённые гибридные купе Lexus быстро теряют в цене на вторичном рынке, особенно после снятия модели с производства.

Российским покупателям рекомендуется внимательно изучить цены на премиальные автомобили с пробегом, учесть расходы на обслуживание и сложности с поиском запчастей. Важно помнить, что гибридные версии LC 500h уже не выпускаются, а спрос на такие машины может быть ограничен из-за специфики конструкции и дорогого ремонта. В то же время покупка такого автомобиля может стать выгодной для тех, кто ищет уникальное сочетание дизайна, технологий и цены, которое не уступает ни одному из конкурентов.

Упомянутые модели: Lexus LC (от 8 240 000 Р)
Упомянутые марки: Lexus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лексус

Похожие материалы Лексус

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Владимирская область Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться