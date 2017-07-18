18 июля 2017, 19:16
Lexus LC-F встанет в один ряд с Nissan GT-R
Выпустив на прошлой неделе мощную новинку LC500, компания анонсировала выпуск модификации LC-F 2019 модельного года. По заявленным характеристикам можно сделать вывод, что автомобиль станет достойным соперником спорткара Nissan GT-R Nismo.
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По самым скромным прогнозам, скоростная разработка японского бренда будет оснащена двигателем с отдачей в 600 л.с. и турбонаддувом. Особенностью модели является уменьшенный вес - это приоритетная задача для инженеров компании. Новый Lexus LC-F ожидается в 2019 году.
Комплектации и технические характеристики
|Lexus LC Sport+ 5.0 AT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|477
|Объем двигателя
|4969
|Тип трансмисии
|автоматическая 10-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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