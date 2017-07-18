18 июля 2017, 19:16

Lexus LC-F встанет в один ряд с Nissan GT-R

Выпустив на прошлой неделе мощную новинку LC500, компания анонсировала выпуск модификации LC-F 2019 модельного года. По заявленным характеристикам можно сделать вывод, что автомобиль станет достойным соперником спорткара Nissan GT-R Nismo.
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Анонсированная новинка уже завоевала восторг у экспертов. Автомобильные специалисты пришли к выводу, что незаурядные технические характеристики новой модели сочетаются со стильным дизайном. В сравнении с конкурентами, экстерьер LC-F признан наиболее утонченным и продуманным. В ряд конкурентов также встают BMW M6 и Mercedes-AMG GT.

По самым скромным прогнозам, скоростная разработка японского бренда будет оснащена двигателем с отдачей в 600 л.с. и турбонаддувом. Особенностью модели является уменьшенный вес - это приоритетная задача для инженеров компании. Новый Lexus LC-F ожидается в 2019 году.

Комплектации и технические характеристики

Lexus LC Sport+ 5.0 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин477
Объем двигателя4969
Тип трансмисииавтоматическая 10-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Лексус ЛЦ

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль LC
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Lexus LC-F встанет в один ряд с Nissan GT-R
{{material_120073}}Анонсированная новинка уже завоевала восторг у экспертов. Автомобильные специалисты пришли к выводу, что незаурядные технические характеристики новой модели сочетаются со стильным дизайном. В сравнении с конкурентами, экстерьер LC-F признан наиболее утонченным и продуманным. В ряд конкурентов также встают BMW M6 и Mercedes-AMG GT.По самым скромным прогнозам, скоростная разработка японского бренда будет оснащена двигателем с отдачей в 600 л.с. и турбонаддувом. Особенностью модели является уменьшенный вес - это приоритетная задача для инженеров компании. Новый Lexus LC-F ожидается в 2019 году.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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