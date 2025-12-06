Новый Lexus LFA удивил всех электротягой – но где же звук старого мотора?

Lexus LFA возвращается как электрокар, но фанаты тоскуют по легендарному V10

Lexus представил LFA с электрическим приводом. Поклонники вспоминают культовый V10. Новый LFA полностью меняет представление о модели. Электрическая версия лишена фирменного звука мотора. Что ждет легенду дальше? Узнайте подробности в нашем материале.

Многие ждали этого момента с тревогой и надеждой. Lexus решил перевернуть историю своей культовой модели LFA, представив ее в совершенно новом обличии. Теперь под капотом нет знаменитого атмосферного V10, который когда-то заставлял сердца автолюбителей биться чаще. Вместо этого – полностью электрическая силовая установка, что стало настоящим шоком для поклонников марки.

Вспоминая прошлое, невозможно не отметить, каким достижением был прежний LFA. Его двигатель V10 был настоящим произведением инженерного искусства: красная зона начиналась на 9000 оборотов в минуту, а отсечка была на 9500. Такой диапазон оборотов был нереальным для большинства серийных автомобилей, и именно этот мотор стал визитной карточкой. Его звук, сопровождавший рев болидов Формулы-1, был узнаваем с первых секунд и навсегда остался в памяти фанатов.

Сегодня Lexus делает ставку на экологичность и современные технологии. Электрический LFA производит впечатляющую динамику и мгновенный отклик на педаль газа, но лишен того самого характера, который создает атмосферный V10. Для многих ценителей это стало настоящей потерей: ведь именно этот звук и ощущения от работы двигателя LFA были особенными среди суперкаров.

Как отмечают эксперты, новый LFA полностью меняет восприятие модели. Электрическая трансмиссия открывает новые возможности для инженеров, но вместе с тем стирает ту грань, которая отделяла LFA от других автомобилей. Теперь это не просто спорткар, а символ новой эпохи, где эмоции уступают место технологиям.

Поклонники всего мира уже выражают ностальгию по тем временам, когда LFA был воплощением автомобильной мечты. Многие признаются, что будут скучать по фирменному реву мотора, ставшему частью истории автопрома. Остается только надеяться, что Lexus сумеет сохранить дух оригинала, даже двигаясь в ногу со временем.