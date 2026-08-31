В Пензе начались торги за почти новый Lexus LX450d 2017 года: цена удивляет даже экспертов

В Пензе появился в продаже дизельный Lexus LX450d 2017 года с пробегом всего 47 300 км. Владелец отмечает уникальное состояние и отсутствие серьезных повреждений, что редко встречается на вторичном рынке. Цена заметно выше средней, но есть нюансы, которые могут повлиять на решение о покупке. Разбираемся, что скрывается за этим предложением и почему оно вызывает интерес у автолюбителей.

В Пензе появился в продаже дизельный Lexus LX450d 2017 года с пробегом всего 47 300 км. Владелец отмечает уникальное состояние и отсутствие серьезных повреждений, что редко встречается на вторичном рынке. Цена заметно выше средней, но есть нюансы, которые могут повлиять на решение о покупке. Разбираемся, что скрывается за этим предложением и почему оно вызывает интерес у автолюбителей.

В Пензе выставлен на продажу внедорожник Lexus LX450d 2017 года выпуска с дизельным двигателем объемом 4,5 литра и автоматической коробкой передач. Пробег автомобиля составляет всего 47 300 километров, что для подобной модели считается крайне низким показателем. По данным 110km.ru, владелец подчеркивает, что машина находится в отличном состоянии и не участвовала в ДТП.

Автомобиль оснащен полным приводом, а мощность его мотора достигает 272 лошадиных сил. В объявлении отмечается, что это третье поколение модели после второго рестайлинга. Цвет кузова - белый, руль расположен слева, а в истории регистрации значится только один владелец. Продавец также сообщает о наличии полного комплекта документов, а отчет Дрома - о совпадении всех характеристик с ПТС, что подтверждает прозрачную историю эксплуатации.

Владелец отмечает, что не планирует активно продавать автомобиль и не заинтересован в переговорах по поводу снижения цены. По его словам, предложение не рассчитано на тех, кто ищет выгодную или дешевую покупку. «Скорее всего не продам, поэтому не звоните, всё равно ничего интересного не предложите», - пишет он в объявлении. За неполный месяц цена этого Lexus LX450d снизилась с 15 до 13 миллионов рублей, что все равно заметно выше средней рыночной цены для подобных автомобилей.

Модель LX450d считается одной из самых надежных и востребованных среди крупных внедорожников, особенно на российском рынке. Отличительной чертой этой версии является мощный дизельный двигатель, который сочетает в себе экономичность и высокую тягу. В последние годы спрос на такие автомобили остается стабильно высоким, несмотря на рост цен и ограниченное предложение новых машин. Покупка подобных экземпляров часто рассматривается как инвестиция, поскольку их стоимость на вторичном рынке практически не снижается.