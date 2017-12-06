6 декабря 2017, 09:36

Lexus начал дразниться новым флагманским внедорожником

В Сети появился тизер концепта Lexus LF-1 Limitless, мировой дебют которого намечен на январь, когда в Детройте откроется первый в наступающем году крупный международный автосалон. Представители японской компании называют будущий оффроуд «флагманским внедорожником, устанавливающим новый уровень роскоши».
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Lexus начал дразниться новым флагманским внедорожником Lexus
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Разумеется, какая-либо информация о технических подробностях автомобиля поступит не скоро. Пока что известно лишь, что концепт разрабатывали специалисты калифорнийской дизайн-студии компании. 

На первом тизере можно увидеть лишь нестандартный двойной спойлер, стеклянную крышу и некоторые фрагменты интерьера: раздельные мониторы для пассажиров задних кресел, на одном из которых просматривается силуэт будущего Lexus LF-1.

Напомним, что на международном Парижском автосалоне 2016 года японский производитель премиум-авто представил концепт кроссовера UX (нижнее фото и видео), который разработал европейский дизайн-центр бренда. Его главными особенностями стали электрохромные (затемняющиеся) стёкла и кинетические кресла со спинками, изготовленные из экологичных материалов на основе синтетического паучьего шёлка.
Новинки и концепт кары Лексус

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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Форум Lexus GS
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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Lexus начал дразниться новым флагманским внедорожником
{{material_118309}}Разумеется, какая-либо информация о технических подробностях автомобиля поступит не скоро. Пока что известно лишь, что концепт разрабатывали специалисты калифорнийской дизайн-студии компании. На первом тизере можно увидеть лишь нестандартный двойной спойлер, стеклянную крышу и некоторые фрагменты интерьера: раздельные мониторы для пассажиров задних кресел, на одном из которых просматривается силуэт будущего Lexus LF-1.Напомним, что на международном Парижском автосалоне 2016 года японский производитель премиум-авто представил концепт кроссовера UX (нижнее фото и видео), который разработал европейский дизайн-центр бренда. Его главными особенностями стали электрохромные (затемняющиеся) стёкла и кинетические кресла со спинками, изготовленные из экологичных материалов на основе синтетического паучьего шёлка.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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