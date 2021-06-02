Lexus NX нового поколения: первое фото и дата премьеры
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Судя по опубликованному тизерному видео, радикальных изменений в дизайне не ожидается. На корме нового Lexus NX появится светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. На смену фирменному логотипу на крышке багажника придет надпись «Lexus». А над задним стеклом красуется стильный спойлер со встроенным стоп-сигналом. Светодиодные дневные ходовые огни будут интегрированы в основные фары, а не в передний бампер, как сейчас. В любом случае, все подробности узнаем уже на следующей неделе.
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