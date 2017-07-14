14 июля 2017, 10:20
Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500
Японский автопроизводитель Lexus заявил о начале продаж нового «заряженного» купе LC500. С сегодняшнего дня новинка стала доступна для российских покупателей во всех дилерских центрах компании.
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Скорость разгона от до первой сотни у спортивного купе составит 4,5 секунды.
Список опций, как и бывает на моделях японского производителя, достаточно богат. Владельца порадует обогрев руля с настраиваемой температурой, обогрев передних и задних кресел, система динамического управления, а также аудиосистема с 13 динамиками и 7-дюймовым цветным проекционным дисплеем на лобовом стекле.
Цветовая гамма представлена 7 вариантами окраски кузова и тремя вариантами обшивки салона, украшенного декоративными карбоновыми вставками.
Стоимость новинки новинки нельзя назвать доступной. Чтобы получить в собственность мощный спортивный автомобиль, российским покупателям придется выложить на него 7 886 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Lexus LC Sport+ 5.0 AT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|477
|Объем двигателя
|4969
|Тип трансмисии
|автоматическая 10-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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