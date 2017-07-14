14 июля 2017, 10:20

Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500

Японский автопроизводитель Lexus заявил о начале продаж нового «заряженного» купе LC500. С сегодняшнего дня новинка стала доступна для российских покупателей во всех дилерских центрах компании.
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  Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500 Lexus LC Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500 Lexus LC Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500 Lexus LC Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500
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Бренд выполнил новинку в традиционном для своей линейки дизайне. Экстерьер серийной версии имеет схожие черты с концептом LF-LC. В Россию автопроизводитель поставляет только одну «заряженную» комплектацию Sport+. Инженеры оснастили модель 5-литровым двигателем V8, выдающим производительность в 477 «лошадей». Силовой агрегат работает в тандеме с 10-ступенчатой трансмиссией. Привод на модели предусмотрен задний.

Скорость разгона от до первой сотни у спортивного купе составит 4,5 секунды.

Список опций, как и бывает на моделях японского производителя, достаточно богат. Владельца порадует обогрев руля с настраиваемой температурой, обогрев передних и задних кресел, система динамического управления, а также аудиосистема с 13 динамиками и 7-дюймовым цветным проекционным дисплеем на лобовом стекле.

Цветовая гамма представлена 7 вариантами окраски кузова и тремя вариантами обшивки салона, украшенного декоративными карбоновыми вставками.

Стоимость новинки новинки нельзя назвать доступной. Чтобы получить в собственность мощный спортивный автомобиль, российским покупателям придется выложить на него 7 886 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Lexus LC Sport+ 5.0 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин477
Объем двигателя4969
Тип трансмисииавтоматическая 10-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-95
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Форум Lexus GS
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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Lexus объявил старт продаж премиального купе LC500
{{material_119545}}Бренд выполнил новинку в традиционном для своей линейки дизайне. Экстерьер серийной версии имеет схожие черты с концептом LF-LC. В Россию автопроизводитель поставляет только одну «заряженную» комплектацию Sport+. Инженеры оснастили модель 5-литровым двигателем V8, выдающим производительность в 477 «лошадей». Силовой агрегат работает в тандеме с 10-ступенчатой трансмиссией. Привод на модели предусмотрен задний.Скорость разгона от до первой сотни у спортивного купе составит 4,5 секунды.Список опций, как и бывает на моделях японского производителя, достаточно богат. Владельца порадует обогрев руля с настраиваемой температурой, обогрев передних и задних кресел, система динамического управления, а также аудиосистема с 13 динамиками и 7-дюймовым цветным проекционным дисплеем на лобовом стекле.Цветовая гамма представлена 7 вариантами окраски кузова и тремя вариантами обшивки салона, украшенного декоративными карбоновыми вставками.Стоимость новинки новинки нельзя назвать доступной. Чтобы получить в собственность мощный спортивный автомобиль, российским покупателям придется выложить на него 7 886 000 рублей.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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