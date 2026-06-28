Платформа есть, седана не будет: почему Lexus поставил крест на электрических «четырехдверках»

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 июня 2026, 15:40

Lexus отменил выпуск LF-ZC: что будет с платформой и электрокарами бренда

Lexus отменил выпуск LF-ZC: что будет с платформой и электрокарами бренда

Платформа есть, седана не будет: почему Lexus поставил крест на электрических «четырехдверках»

Lexus отменил выпуск LF-ZC: что будет с платформой и электрокарами бренда

Lexus неожиданно отказался от запуска серийной версии концепта LF-ZC, который должен был стать конкурентом BMW i3. Решение принято после нескольких лет работы и переносов сроков. Почему это важно для рынка электромобилей, какие технологии не уйдут в прошлое и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что наработки проекта могут изменить будущее других моделей бренда.

Lexus неожиданно отказался от запуска серийной версии концепта LF-ZC, который должен был стать конкурентом BMW i3. Решение принято после нескольких лет работы и переносов сроков. Почему это важно для рынка электромобилей, какие технологии не уйдут в прошлое и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что наработки проекта могут изменить будущее других моделей бренда.

Для российских автолюбителей новость о том, что Lexus не станет выпускать серийную версию концепта LF-ZC, может показаться неожиданной, ведь этот проект рассматривался как возможный конкурент для BMW i3 и других европейских электрокаров. Решение отказаться от выпуска седана напрямую влияет на планы компании по развитию электрической линейки и может изменить расстановку сил на рынке премиальных электромобилей.

Работа над LF-ZC стартовала еще в 2023 году, и за это время инженеры Lexus вложили немало сил в разработку новой платформы и технологий. По информации Autonews, проект был заморожен после того, как сроки выхода серийной версии неоднократно переносились - сначала на середину 2027 года, а затем и вовсе без конкретных дат. Вице-президент и главный технический директор Toyota Хироки Накадзима подтвердил, что работы по LF-ZC прекращены, однако подчеркнул: наработки не пропадут даром и будут использованы в других моделях бренда.

Ключевым элементом концепта стала модульная платформа Gigacast, созданная по методу гигалитографии. Эта технология позволяет собирать кузов из трех крупных секций - передней, центральной и задней, которые соединяются болтами. Такой подход не только ускоряет производство, но и снижает вес автомобиля, что особенно важно для электрокаров. Кроме того, Lexus продолжит использовать призматические аккумуляторные элементы, которые уже доказали свою эффективность в прототипах.

Отказ от LF-ZC не означает, что Lexus уходит с рынка электромобилей. Наоборот, компания уже определилась с преемником концепта. Как отмечает Накадзима, в процессе работы над Gigacast были существенно доработаны системы помощи водителю ADAS, а также удалось добиться впечатляющего снижения массы платформы. По данным Autonews, наиболее вероятным вариантом для серийного производства станет электрический кроссовер или внедорожник, который сможет конкурировать с такими моделями, как BMW iX3 и Mercedes-Benz GLA EQ.

Интересно, что Lexus не единственный бренд, который корректирует свои планы по выпуску новых моделей из-за изменений на рынке и технологических вызовов. Например, недавно стало известно, что Bentley проводит бесплатную замену карданного вала на новых Continental GT и GTC 2026 года - подробнее об этом можно узнать в материале о сервисной кампании Bentley. Такие новости показывают, насколько быстро меняются приоритеты даже у крупных автопроизводителей.

Для справки: концепт LF-ZC был впервые представлен в 2023 году и позиционировался как флагманский электроседан Lexus. Ожидалось, что он получит передовые технологии и станет новым этапом в развитии марки. Однако, как показывает практика, даже самые амбициозные проекты могут быть пересмотрены в зависимости от рыночной ситуации и технологических трендов. Решение Lexus использовать наработки LF-ZC в других моделях говорит о гибкости компании и стремлении не терять инвестиции в инновации. Для покупателей это может означать появление более совершенных и технологичных кроссоверов или внедорожников в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Lexus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лексус

Похожие материалы Лексус

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Сочи Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться