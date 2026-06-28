Платформа есть, седана не будет: почему Lexus поставил крест на электрических «четырехдверках»

Lexus отменил выпуск LF-ZC: что будет с платформой и электрокарами бренда

Lexus неожиданно отказался от запуска серийной версии концепта LF-ZC, который должен был стать конкурентом BMW i3. Решение принято после нескольких лет работы и переносов сроков. Почему это важно для рынка электромобилей, какие технологии не уйдут в прошлое и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что наработки проекта могут изменить будущее других моделей бренда.

Lexus неожиданно отказался от запуска серийной версии концепта LF-ZC, который должен был стать конкурентом BMW i3. Решение принято после нескольких лет работы и переносов сроков. Почему это важно для рынка электромобилей, какие технологии не уйдут в прошлое и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что наработки проекта могут изменить будущее других моделей бренда.

Для российских автолюбителей новость о том, что Lexus не станет выпускать серийную версию концепта LF-ZC, может показаться неожиданной, ведь этот проект рассматривался как возможный конкурент для BMW i3 и других европейских электрокаров. Решение отказаться от выпуска седана напрямую влияет на планы компании по развитию электрической линейки и может изменить расстановку сил на рынке премиальных электромобилей.

Работа над LF-ZC стартовала еще в 2023 году, и за это время инженеры Lexus вложили немало сил в разработку новой платформы и технологий. По информации Autonews, проект был заморожен после того, как сроки выхода серийной версии неоднократно переносились - сначала на середину 2027 года, а затем и вовсе без конкретных дат. Вице-президент и главный технический директор Toyota Хироки Накадзима подтвердил, что работы по LF-ZC прекращены, однако подчеркнул: наработки не пропадут даром и будут использованы в других моделях бренда.

Ключевым элементом концепта стала модульная платформа Gigacast, созданная по методу гигалитографии. Эта технология позволяет собирать кузов из трех крупных секций - передней, центральной и задней, которые соединяются болтами. Такой подход не только ускоряет производство, но и снижает вес автомобиля, что особенно важно для электрокаров. Кроме того, Lexus продолжит использовать призматические аккумуляторные элементы, которые уже доказали свою эффективность в прототипах.

Отказ от LF-ZC не означает, что Lexus уходит с рынка электромобилей. Наоборот, компания уже определилась с преемником концепта. Как отмечает Накадзима, в процессе работы над Gigacast были существенно доработаны системы помощи водителю ADAS, а также удалось добиться впечатляющего снижения массы платформы. По данным Autonews, наиболее вероятным вариантом для серийного производства станет электрический кроссовер или внедорожник, который сможет конкурировать с такими моделями, как BMW iX3 и Mercedes-Benz GLA EQ.

Интересно, что Lexus не единственный бренд, который корректирует свои планы по выпуску новых моделей из-за изменений на рынке и технологических вызовов. Например, недавно стало известно, что Bentley проводит бесплатную замену карданного вала на новых Continental GT и GTC 2026 года - подробнее об этом можно узнать в материале о сервисной кампании Bentley. Такие новости показывают, насколько быстро меняются приоритеты даже у крупных автопроизводителей.

Для справки: концепт LF-ZC был впервые представлен в 2023 году и позиционировался как флагманский электроседан Lexus. Ожидалось, что он получит передовые технологии и станет новым этапом в развитии марки. Однако, как показывает практика, даже самые амбициозные проекты могут быть пересмотрены в зависимости от рыночной ситуации и технологических трендов. Решение Lexus использовать наработки LF-ZC в других моделях говорит о гибкости компании и стремлении не терять инвестиции в инновации. Для покупателей это может означать появление более совершенных и технологичных кроссоверов или внедорожников в ближайшие годы.