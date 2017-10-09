9 октября 2017, 20:02

Lexus отзывает 18 тысяч седанов HS 250h

На территории США компания Lexus объявила о начале отзывной кампании 18 тысяч автомобилей HS 250h. Причиной отзыва стала недостаточная износостойкость некоторых элементов гибридного двигателя.
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Lexus HS
Выпускается с 2012 г.
Под действие сервисной акции попадают 18 000 седанов, относящихся к 2010 модельному году. Специалисты выявили, что преждевременный износ компонентов двигателя может привести к короткому замыканию. Если такая ситуация произойдет, то автомобиль подаст водителю специальный сигнал и войдет в режим безопасного движения. Этот режим предполагает ограничение максимальной скорости движения. В редких случаях двигатель может полностью выйти из строя.

Представители компании сообщили, что владельцы потенциально неисправных автомобилей будут уведомлены о необходимости посетить сервис официального дилера.

Напомним, что модель Lexus HS 250h является первым гибридом в модельном ряду компании. Автомобиль приводится в движение 2,4-литровым бензиновым двигателем, работающих совместно с двумя электромоторами. Суммарная силовая отдача составляет 188 «лошадей». В США продажи седана стартовали в 2009 году.

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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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Lexus отзывает 18 тысяч седанов HS 250h
{{model_3092}}Под действие сервисной акции попадают 18 000 седанов, относящихся к 2010 модельному году. Специалисты выявили, что преждевременный износ компонентов двигателя может привести к короткому замыканию. Если такая ситуация произойдет, то автомобиль подаст водителю специальный сигнал и войдет в режим безопасного движения. Этот режим предполагает ограничение максимальной скорости движения. В редких случаях двигатель может полностью выйти из строя.Представители компании сообщили, что владельцы потенциально неисправных автомобилей будут уведомлены о необходимости посетить сервис официального дилера.Напомним, что модель Lexus HS 250h является первым гибридом в модельном ряду компании. Автомобиль приводится в движение 2,4-литровым бензиновым двигателем, работающих совместно с двумя электромоторами. Суммарная силовая отдача составляет 188 «лошадей». В США продажи седана стартовали в 2009 году.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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