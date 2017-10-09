Lexus отзывает 18 тысяч седанов HS 250h
На территории США компания Lexus объявила о начале отзывной кампании 18 тысяч автомобилей HS 250h. Причиной отзыва стала недостаточная износостойкость некоторых элементов гибридного двигателя.
Lexus HS
Выпускается с 2012 г.
Представители компании сообщили, что владельцы потенциально неисправных автомобилей будут уведомлены о необходимости посетить сервис официального дилера.
Напомним, что модель Lexus HS 250h является первым гибридом в модельном ряду компании. Автомобиль приводится в движение 2,4-литровым бензиновым двигателем, работающих совместно с двумя электромоторами. Суммарная силовая отдача составляет 188 «лошадей». В США продажи седана стартовали в 2009 году.
Читайте по теме
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Lexus GX 460: друг семьи
24.11.2013, 08:56
Новый Lexus IS: шаг навстречу прогрессу
17.01.2013, 14:18
Читайте по теме
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Lexus GX 460: друг семьи
24.11.2013, 08:56
Новый Lexus IS: шаг навстречу прогрессу
17.01.2013, 14:18
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное