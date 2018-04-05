5 апреля 2018, 12:09

Lexus отзывает автомобили из-за угрозы возгорания

Российский офис Lexus объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей купе LС 500 и седан GS F и спорткар RC F. Причина – дефект топливного насоса, который может вызвать утечку топлива и возгорание.
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  Lexus отзывает автомобили из-за угрозы возгорания Lexus LC, Lexus GS, Lexus RC Lexus отзывает автомобили из-за угрозы возгорания
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Сервисная кампания стартовала в США и Австралии еще в середине февраля. К настоящему времени она затронула более 10 500 автомобилей. В России под действие отзыва подпадают три модели Lexus (LС 500, GS F, RC F), выпущенные в период с января 2015 по март 2017 года. В сумме получается 103 автомобиля, оснащенных 5-литровой атмосферной «восьмёркой». Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

Выяснилось, что при определенных условиях работы мотора есть риск повреждения демпфера топливного насоса. Если проблему вовремя не устранить на крышке насоса со временем появятся трещины. Утечка топлива может вызвать пожар в моторном отсеке. 

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей оповестят по телефону или email о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику. Специалисты дилерской станции осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят топливный насос высокого давления.

В прошлом году Lexus объявил об отзыве 9 внедорожников LX в связи с дефектом подушки безопасности. А в октябре 2016 года в сервис пригласили 914 седанов Lexus CT 200h также из-за дефекта в топливной системы и вероятности пожара. 

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Nora Moreno05.04.2018 12:37
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!!

Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка?
- Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
- Бeз рyтиннoй рaботы.
- Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на http:// blagodelo.info (blagodelo.info)
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Avt
Отзыв о Lexus GS 450h 2007 года
Крайне недоволен машиной, но вынужден с ней мучаться до последнего.
MEGABAHO
Отзыв о Lexus GS 2003 года
Автомобиль достойный в своем классе, производит впечатление система стабилизации (не раз выручала при сложных заносах) . Не очень много места в салоне для задних пассажиров, в сравнении например, с Максимой.
krugerudomlya
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Lexus отзывает автомобили из-за угрозы возгорания
{{material_121307}}Сервисная кампания стартовала в США и Австралии еще в середине февраля. К настоящему времени она затронула более 10 500 автомобилей. В России под действие отзыва подпадают три модели Lexus (LС 500, GS F, RC F), выпущенные в период с января 2015 по март 2017 года. В сумме получается 103 автомобиля, оснащенных 5-литровой атмосферной «восьмёркой». Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.Выяснилось, что при определенных условиях работы мотора есть риск повреждения демпфера топливного насоса. Если проблему вовремя не устранить на крышке насоса со временем появятся трещины. Утечка топлива может вызвать пожар в моторном отсеке. В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей оповестят по телефону или email о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику. Специалисты дилерской станции осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят топливный насос высокого давления.В прошлом году Lexus объявил об отзыве 9 внедорожников LX в связи с дефектом подушки безопасности. А в октябре 2016 года в сервис пригласили 914 седанов Lexus CT 200h также из-за дефекта в топливной системы и вероятности пожара. 
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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