Lexus отзывает автомобили из-за угрозы возгорания
Российский офис Lexus объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей купе LС 500 и седан GS F и спорткар RC F. Причина – дефект топливного насоса, который может вызвать утечку топлива и возгорание.
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Выяснилось, что при определенных условиях работы мотора есть риск повреждения демпфера топливного насоса. Если проблему вовремя не устранить на крышке насоса со временем появятся трещины. Утечка топлива может вызвать пожар в моторном отсеке.
В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей оповестят по телефону или email о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику. Специалисты дилерской станции осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят топливный насос высокого давления.
В прошлом году Lexus объявил об отзыве 9 внедорожников LX в связи с дефектом подушки безопасности. А в октябре 2016 года в сервис пригласили 914 седанов Lexus CT 200h также из-за дефекта в топливной системы и вероятности пожара.
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Комментарии пользователей
Nora Moreno05.04.2018 12:37
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!!
Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка?
- Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
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- Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на http:// blagodelo.info (blagodelo.info)
Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка?
- Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
- Бeз рyтиннoй рaботы.
- Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на http:// blagodelo.info (blagodelo.info)
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