Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК
Компания Lexus совместно с биотехнологической фирмой 23andMe представила проект Genetic Select по максимальной персонализации автомобилей. Потенциальному клиенту достаточно всего лишь сдать слюнный тест на ДНК в салоне дилера. На основании генного кода компания подберет и доставит идеальный автомобиль. Когда-нибудь в будущем. Пока это только первоапрельская шутка.
Вымышленная программа Genetic Select предоставляет безграничные возможности по персонализации каждого автомобиля Lexus. По ДНК-пробам сотрудники компании подберут максимально подходящую модель и дооснастят ее с учетом индивидуальных особенностей клиента.
После проведенного генетического теста героине ролика доставили на дом «заряженное» купе RC F Performance с увеличенными подстаканниками, эргономичным салоном для «левшей», сиденьями особой формы и системой ароматизации салона любимыми запахами. Лобовое стекло с диоптриями поможет компенсировать близорукость новой хозяйки и избавит ее от очков. А для того, чтобы завести мотор – достаточно лизнуть руль. Lexus мгновенно распознает ДНК водителя.
Кстати, иногда шутки автопроизводителей становятся реальностью. Например, 1 апреля 2015 года Honda рассказала о вымышленном кроссовере R-V SLF Selfieе, который с помощью десятка камер может запечатлеть различные моменты из жизни фанатов селфи. А в январе 2017 года Chrysler представил на выставке электроники в Лас-Вегасе концепт-кар Portal. Он в прямом смысле представляет собой интернет-портал, объединяя всех пассажиров в локальную социальную сеть. А еще он может делать селфи с помощью бортовых камер рассылать их в соц.сети и на все подключенные устройства.
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