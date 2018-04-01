1 апреля 2018, 16:07

Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК

Компания Lexus совместно с биотехнологической фирмой 23andMe представила проект Genetic Select по максимальной персонализации автомобилей. Потенциальному клиенту достаточно всего лишь сдать слюнный тест на ДНК в салоне дилера. На основании генного кода компания подберет и доставит идеальный автомобиль. Когда-нибудь в будущем. Пока это только первоапрельская шутка.
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  Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК Lexus RC Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК
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Вымышленная программа Genetic Select предоставляет безграничные возможности по персонализации каждого автомобиля Lexus. По ДНК-пробам сотрудники компании подберут максимально подходящую модель и дооснастят ее с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

После проведенного генетического теста героине ролика доставили на дом «заряженное» купе RC F Performance с увеличенными подстаканниками, эргономичным салоном для «левшей», сиденьями особой формы и системой ароматизации салона любимыми запахами. Лобовое стекло с диоптриями поможет компенсировать близорукость новой хозяйки и избавит ее от очков. А для того, чтобы завести мотор – достаточно лизнуть руль. Lexus мгновенно распознает ДНК водителя. 

Кстати, иногда шутки автопроизводителей становятся реальностью. Например, 1 апреля 2015 года Honda рассказала о вымышленном кроссовере R-V SLF Selfieе, который с помощью десятка камер может запечатлеть различные моменты из жизни фанатов селфи. А в январе 2017 года Chrysler представил на выставке электроники в Лас-Вегасе концепт-кар Portal. Он в прямом смысле представляет собой интернет-портал, объединяя всех пассажиров в локальную социальную сеть. А еще он может делать селфи с помощью бортовых камер рассылать их в соц.сети и на все подключенные устройства.
Юмор Лексус РС
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК
Вымышленная программа Genetic Select предоставляет безграничные возможности по персонализации каждого автомобиля Lexus. По ДНК-пробам сотрудники компании подберут максимально подходящую модель и дооснастят ее с учетом индивидуальных особенностей клиента. После проведенного генетического теста героине ролика доставили на дом «заряженное» купе RC F Performance с увеличенными подстаканниками, эргономичным салоном для «левшей», сиденьями особой формы и системой ароматизации салона любимыми запахами. Лобовое стекло с диоптриями поможет компенсировать близорукость новой хозяйки и избавит ее от очков. А для того, чтобы завести мотор – достаточно лизнуть руль. Lexus мгновенно распознает ДНК водителя. Кстати, иногда шутки автопроизводителей становятся реальностью. Например, 1 апреля 2015 года Honda рассказала о вымышленном кроссовере R-V SLF Selfieе, который с помощью десятка камер может запечатлеть различные моменты из жизни фанатов селфи. А в январе 2017 года Chrysler представил на выставке электроники в Лас-Вегасе концепт-кар Portal. Он в прямом смысле представляет собой интернет-портал, объединяя всех пассажиров в локальную социальную сеть. А еще он может делать селфи с помощью бортовых камер рассылать их в соц.сети и на все подключенные устройства.
2018-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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