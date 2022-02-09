9 февраля 2022, 14:22
Lexus поделился первыми изображениями принципиально нового седана
Компания Lexus показала, как будет выглядеть новый электрический седан марки. Это уже третий электрокар Lexus. Со временем он заменит в модельном ряду нынешний Lexus IS.
Дарья Климова Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Сроки премьеры электрического седана Lexus пока не уточняются. Очевидно, что он дебютирует до 2030 года, ведь к этому времени концерн Toyota планировал выпустить 30 серийных электрокаров Toyota и Lexus в десяти различных сегментах рынка.
Упомянутые модели: Lexus IS (от 2 299 000 Р)
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30.06.2020, 08:31
Новый Lexus IS представлен официально
16.06.2020, 08:59
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28.01.2020, 17:02
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