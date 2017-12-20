20 декабря 2017, 14:47

Lexus показал фрагмент LF-1

На автосалоне в Детройте в январе следующего года Lexus представит концепт роскошного кроссовера LF-1. Автомобиль, по замыслу компании, должен заменить большой внедорожник LX, который выпускается уже более 20 лет.
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Lexus показал фрагмент LF-1 Lexus
Пока что все технические подробности засекречены. Известно только, что модель получит переднюю оптику особого дизайна. В частности, кроссовер будут выдавать агрессивные фары и светодиодные ходовые огни, встроенные в бампер.

На первом тизере можно увидеть лишь нестандартный двойной спойлер, стеклянную крышу и некоторые фрагменты интерьера: раздельные мониторы для пассажиров задних кресел, на одном из которых просматривается силуэт будущего Lexus LF-1. Концепт разрабатывали специалисты калифорнийской дизайн-студии компании.

Также в Детройте Lexus покажет «горячую» модификацию купе LC. Машину оснастят наддувным агрегатом, мощность которого составит 630 «лошадей».
Новинки и концепт кары Лексус

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Отзывы по теме
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Lexus показал фрагмент LF-1
Пока что все технические подробности засекречены. Известно только, что модель получит переднюю оптику особого дизайна. В частности, кроссовер будут выдавать агрессивные фары и светодиодные ходовые огни, встроенные в бампер. На первом тизере можно увидеть лишь нестандартный двойной спойлер, стеклянную крышу и некоторые фрагменты интерьера: раздельные мониторы для пассажиров задних кресел, на одном из которых просматривается силуэт будущего Lexus LF-1. Концепт разрабатывали специалисты калифорнийской дизайн-студии компании. Также в Детройте Lexus покажет «горячую» модификацию купе LC. Машину оснастят наддувным агрегатом, мощность которого составит 630 «лошадей».
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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