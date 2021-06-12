Lexus показал кроссовер NX второго поколения: фото, видео, ориентировочные цены
Портал 110KM.RU внимательно изучил новый кроссовер и рассказывает самое интересное.
- Размеры почти не изменились. Длина модели выросла всего на 20 мм (до 4660 мм), но важно, что колесная база увеличилась на 30 мм (до 2690 мм). А это значит, что пассажирам в салоне станет чуть просторнее.
- В основе – новая платформа. Она называется GA-K и на ней же, например, построены Toyota RAV4 или Highlander. Но переживать по поводу того, что Lexus NX будет копией «Рафика» не стоит. И в этом вы можете убедиться, посмотрев фотографии или видео.
- Кузов стал жестче, сверхвысокопрочных сталей – больше, передние крылья и капот теперь из алюминия.
- Колеса могут быть диаметром до 20 дюймов (раньше – максимум 18).
- В Европе машина уже в базовой версии получит систему Lexus Safety System+, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль, функцию удержания в полосе, систему считывания знаков и пр. Это пока еще не полноценный автопилот, но большой шаг в этом направлении.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
- Салон другой. Как всегда, японцы дали этому стилю красивое имя – Tazuna. Это можно перевести как «уздечка». Вместо тачпада теперь используется огромный сенсорный экран: в богатых комплектациях его диагональ будет 14 дюймов (а в базовых – 9,8). Обещают, что новая система в 3,6 раза быстрее старой!
- Еще будет проекционный экран перед глазами водителя. И система дистанционного управления: например, можно будет заранее охладить или подогреть салон автомобиля.
- Коробкой передач (8-ступенчатая) теперь надо управлять при помощи джойстика.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
- Базовым двигателем стал бензиновый атмосферный агрегат объемом 2,5 л, который выдает 199 л.с. (модель называется Lexus NX 250). Еще будет Lexus NX 350 с турбированным мотором 2,4 л: 229 л.с. и 430 Нм.
- Гибриды никуда не денутся. Lexus NX 350h получит 2,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Суммарная мощность – 244 л.с. Но и это еще не все. Будет Lexus NX 450h+. Это уже подзаряжаемый гибрид с батареей на 18 кВт∙ч с двумя электрическими двигателями (306 л.с.). Обещают, что без использования ДВС такой «Лексус» сможет проехать 63 км.
- Цены пока не сообщаются, хотя продажа модели в России должна начаться осенью этого года. Но отметим, что старый NX стоит в России от 2 миллионов 960 тысяч рублей. Цена нового, видимо, перейдет отметку 3 млн – ориентироваться надо на сумму в 3,2 млн рублей, а богатые версии могут стоить и 5 млн.
- 930 000 РLexus NX 2017 в Москве
- 2 690 000 РLexus NX 2016 в Москве
- 2 774 000 РLexus NX 2019 в Москве
- 2 597 000 РLexus NX 2015 в Москве
- 2 350 000 РLexus NX 2018 в Москве
- 2 399 000 РLexus NX 2018 в Москве
- 2 437 000 РLexus NX 2014 в Москве
- 2 017 000 РLexus NX 2014 в Москве
- 2 537 000 РLexus NX 2018 в Москве
- 2 497 000 РLexus NX 2017 в Москве
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