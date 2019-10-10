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10 октября 2019, 11:41

Lexus покажет в Токио первый электрокар

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Компания Lexus анонсировала премьеру первого электрокара – двухсекундное видео и два предложения в коротеньком пресс-релизе. Автомобиль в статусе прототипа покажут через два недели на Токийском автосалоне.
Lexus покажет в Токио первый электрокар

Фото взято из открытых источников

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Компания Toyota непрерывно совершенствует электрические технологии и технологии автономного управления. Новый концепт-кар призван дать представление о будущих автомобилях премиального бренда Lexus. При создании новинки специалисты марки думали, в первую очередь, о своих клиентах, которые в равной степени увлечены вождением и требовательны к роскоши и комфорту.

Ожидается, что новый электрический концепт-кар станет дальнейшим развитием идей концептуального Lexus LF-SA, представленного в 2015 году. Это будет небольшой хэтчбек, ориентированный на использование преимущественно в мегаполисах. Судя по опубликованному тизеру, новый прототип сохранит преувеличенно футуристический дизайн. А для более эффектной демонстрации приверженности беспилотным технологиям автомобиль могут лишить рулевого колеса.

Компания Toyota планирует к 2025 году вывести на рынок до 10 электрокаров под брендами Toyota и Lexus. Сейчас инженеры разрабатывают для них специальную архитектуру под условным названием e-TNGA. На ее базе будут строить электрокары с разным типом привода – в зависимости от расположения двигателя – на передней оси, на задней или на обеих одновременно для полноприводных версий. Аккумуляторные батареи спрячут под полом, чтобы максимально снизить центр тяжести.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Александр
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Lexus покажет в Токио первый электрокар
{{material_127247}}Компания Toyota непрерывно совершенствует электрические технологии и технологии автономного управления. Новый концепт-кар призван дать представление о будущих автомобилях премиального бренда Lexus. При создании новинки специалисты марки думали, в первую очередь, о своих клиентах, которые в равной степени увлечены вождением и требовательны к роскоши и комфорту.Ожидается, что новый электрический концепт-кар станет дальнейшим развитием идей концептуального Lexus LF-SA, представленного в 2015 году. Это будет небольшой хэтчбек, ориентированный на использование преимущественно в мегаполисах. Судя по опубликованному тизеру, новый прототип сохранит преувеличенно футуристический дизайн. А для более эффектной демонстрации приверженности беспилотным технологиям автомобиль могут лишить рулевого колеса.Компания Toyota планирует к 2025 году вывести на рынок до 10 электрокаров под брендами Toyota и Lexus. Сейчас инженеры разрабатывают для них специальную архитектуру под условным названием e-TNGA. На ее базе будут строить электрокары с разным типом привода – в зависимости от расположения двигателя – на передней оси, на задней или на обеих одновременно для полноприводных версий. Аккумуляторные батареи спрячут под полом, чтобы максимально снизить центр тяжести.
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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