10 октября 2019, 11:41
Lexus покажет в Токио первый электрокар
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Компания Lexus анонсировала премьеру первого электрокара – двухсекундное видео и два предложения в коротеньком пресс-релизе. Автомобиль в статусе прототипа покажут через два недели на Токийском автосалоне.
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Ожидается, что новый электрический концепт-кар станет дальнейшим развитием идей концептуального Lexus LF-SA, представленного в 2015 году. Это будет небольшой хэтчбек, ориентированный на использование преимущественно в мегаполисах. Судя по опубликованному тизеру, новый прототип сохранит преувеличенно футуристический дизайн. А для более эффектной демонстрации приверженности беспилотным технологиям автомобиль могут лишить рулевого колеса.
Компания Toyota планирует к 2025 году вывести на рынок до 10 электрокаров под брендами Toyota и Lexus. Сейчас инженеры разрабатывают для них специальную архитектуру под условным названием e-TNGA. На ее базе будут строить электрокары с разным типом привода – в зависимости от расположения двигателя – на передней оси, на задней или на обеих одновременно для полноприводных версий. Аккумуляторные батареи спрячут под полом, чтобы максимально снизить центр тяжести.
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