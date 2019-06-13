13 июня 2019, 08:38

Lexus построил космолет

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Компания Lexus представила свой первый космический корабль. Все желающие смогут увидеть его в новом блокбастере из киноэпопеи «Люди в черном», который выходит на экраны страны на этой неделе.
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
Lexus построил космолет
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Компания Lexus привезла на международный автосалон в Детройт рестайлинговое «заряженное» купе RC F. Автомобиль ...
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Автомобилям Lexus не впервой становится героями голливудских фильмов. Внимательные зрители могут помнить их по блокбастерам «Особое мнение», «Черная пантера» и «Валериан». Теперь японская компания пошла еще дальше и обзавелась собственным космолетом, который на Земле трансформируется в новый седан Lexus RC F. Полюбоваться на новинку можно в фильме «Люди в черном. Интернэшнл». 

Космический корабль Lexus QZ 618 Galactic Enforcer оснащен новейшими двигателями, использующими технологию Quasar, благодаря чему он может добраться в любую точку вселенной всего за несколько секунд. Эта научно-фантастическая силовая установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 0,0000000000001 наносекунд. В список доступного оборудования входит межгалактическая навигационная система, с которой вы никогда не потеряетесь в космосе. 

Общаться с инопланетянами поможет ассистент Amazon Alexa, знающая семь триллионов языков. В салоне имеются мультиконтурные сидения с 31-точечными ремнями безопасности, которые в состоянии надежно пристегнуть инопланетное существо любой комплекции. В случае аварии, на помощь придет система Lexus +, генерирующая вокруг корабля защитное силовое поле.

Появление в фильме космического корабля Lexus стало эффектной рекламой рестайлингового спорткупе Lexus RC F, представленного на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Обновленный автомобиль получил иную оптику и светодиодные ДХО, модернизированную решетку радиатора и обвес. Помимо «подтяжки лица», у спорткупе перенастроили подвеску и трансмиссию, а 5,0-литровому мотору V8 добавили лошадиных сил. Теперь он выдает 472 л.с. и 535 Нм. Разгон с места до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 4,2 секунды (на 0,2 секунды меньше). Максимальная скорость осталась без изменений – 270 км/ч.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК
Отличная шутка! Особенно про "лизнуть руль" понравилось - идеальная противоугонка!!! Не слишком гигиенично, но потрясающе практично и иммобилайзеры никакие не нужны) ) ) Давно пора до такого додуматься) ) ) )
Сергей
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Lexus построил космолет
{{material_125489}}Автомобилям Lexus не впервой становится героями голливудских фильмов. Внимательные зрители могут помнить их по блокбастерам «Особое мнение», «Черная пантера» и «Валериан». Теперь японская компания пошла еще дальше и обзавелась собственным космолетом, который на Земле трансформируется в новый седан Lexus RC F. Полюбоваться на новинку можно в фильме «Люди в черном. Интернэшнл». Космический корабль Lexus QZ 618 Galactic Enforcer оснащен новейшими двигателями, использующими технологию Quasar, благодаря чему он может добраться в любую точку вселенной всего за несколько секунд. Эта научно-фантастическая силовая установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 0,0000000000001 наносекунд. В список доступного оборудования входит межгалактическая навигационная система, с которой вы никогда не потеряетесь в космосе. Общаться с инопланетянами поможет ассистент Amazon Alexa, знающая семь триллионов языков. В салоне имеются мультиконтурные сидения с 31-точечными ремнями безопасности, которые в состоянии надежно пристегнуть инопланетное существо любой комплекции. В случае аварии, на помощь придет система Lexus +, генерирующая вокруг корабля защитное силовое поле.Появление в фильме космического корабля Lexus стало эффектной рекламой рестайлингового спорткупе Lexus RC F, представленного на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Обновленный автомобиль получил иную оптику и светодиодные ДХО, модернизированную решетку радиатора и обвес. Помимо «подтяжки лица», у спорткупе перенастроили подвеску и трансмиссию, а 5,0-литровому мотору V8 добавили лошадиных сил. Теперь он выдает 472 л.с. и 535 Нм. Разгон с места до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 4,2 секунды (на 0,2 секунды меньше). Максимальная скорость осталась без изменений – 270 км/ч.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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