13 июня 2019, 08:38
Lexus построил космолет
- 41
- 0
Компания Lexus представила свой первый космический корабль. Все желающие смогут увидеть его в новом блокбастере из киноэпопеи «Люди в черном», который выходит на экраны страны на этой неделе.
Ранее мы писали
Компания Lexus привезла на международный автосалон в Детройт рестайлинговое «заряженное» купе RC F. Автомобиль ...Читать далее
Космический корабль Lexus QZ 618 Galactic Enforcer оснащен новейшими двигателями, использующими технологию Quasar, благодаря чему он может добраться в любую точку вселенной всего за несколько секунд. Эта научно-фантастическая силовая установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 0,0000000000001 наносекунд. В список доступного оборудования входит межгалактическая навигационная система, с которой вы никогда не потеряетесь в космосе.
Общаться с инопланетянами поможет ассистент Amazon Alexa, знающая семь триллионов языков. В салоне имеются мультиконтурные сидения с 31-точечными ремнями безопасности, которые в состоянии надежно пристегнуть инопланетное существо любой комплекции. В случае аварии, на помощь придет система Lexus +, генерирующая вокруг корабля защитное силовое поле.
Появление в фильме космического корабля Lexus стало эффектной рекламой рестайлингового спорткупе Lexus RC F, представленного на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Обновленный автомобиль получил иную оптику и светодиодные ДХО, модернизированную решетку радиатора и обвес. Помимо «подтяжки лица», у спорткупе перенастроили подвеску и трансмиссию, а 5,0-литровому мотору V8 добавили лошадиных сил. Теперь он выдает 472 л.с. и 535 Нм. Разгон с места до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 4,2 секунды (на 0,2 секунды меньше). Максимальная скорость осталась без изменений – 270 км/ч.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
28.05.2017, 21:34
Тест-драйв Lexus ES: нужда или каприз
27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
Тест-драйв Lexus GS F: «колыхни атмосферу»!
11.04.2016, 11:11
Тест-драйв Lexus NX: граненый рубин
09.03.2015, 08:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
28.05.2017, 21:34
Тест-драйв Lexus ES: нужда или каприз
27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
Тест-драйв Lexus GS F: «колыхни атмосферу»!
11.04.2016, 11:11
Тест-драйв Lexus NX: граненый рубин
09.03.2015, 08:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Отличная шутка! Особенно про "лизнуть руль" понравилось - идеальная противоугонка!!! Не слишком гигиенично, но потрясающе практично и иммобилайзеры никакие не нужны) ) ) Давно пора до такого додуматься) ) ) )
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве