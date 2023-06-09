Lexus представил свой самый большой кроссовер: три ряда сидений и свыше 400 сил

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Кроссовер Lexus TX разработан специально для североамериканского рынка и открывает для бренда «новую эру трехрядной роскоши». Ранее у Lexus не было трехрядных моделей, если не считать кроссовер Lexus RX L, выпущенный в 2017 году, третий ряд которого больше подходил для детей. Сейчас японцы исправили эту оплошность.

Габаритная длина Lexus TX составляет 5 159 мм, ширина – 1 989 мм, высота – 1 781 мм, а колесная база – 2 949 мм. В багажнике TX остается 569 литров полезного пространства за третьим рядом. Если сложить третий ряд объем вырастает до 1 625 литров, а если сложить и второй – до 2 747 литров.

Фото: Lexus

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В списке доступных опций значится проекционный дисплей, атмосферная подсветка салона, аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 21 динамиком, подогрев рулевого колеса, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль и подогрев сидений для пассажиров второго ряда, сервопривод задней двери. Также покупатели смогут выбирать между диваном и капитанскими креслами во втором ряду. Пакет систем помощи водителю Lexus Safety System+ 3.0 входит в стандартную комплектацию. За доплату можно заказать систему Advanced Park, которая упрощает параллельную и перпендикулярную парковку, а также систему Traffic Jam Assist, которая позволяет управлять автомобилем без помощи рук на низких скоростях.

Фото: Lexus

Как и Grand Highlander, Lexus TX будет предлагаться с тремя различными силовыми агрегатами. Автомбиль начального уровня (TX 350) оснащен 2,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 279 л.с. (429 Нм). Покупателям версии TX 500h F Sport Performance предложат гибридную трансмиссию с 2,4-литровым турбомотором, 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Direct4. Силовой агрегат выдает 371 л.с. (554 Нм). На вершине гаммы расположился плагин-гибридный Lexus TX 550h+ с 3,5-литровым V6, вариатором и системой полного привода Direct4. Суммарная отдача достигает 412 л.с., а расход топлива – всего 7,8 литра на 100 километров пути.

Фото: Lexus

Сборку Lexus TX наладят на заводе Toyota в Принстоне, штат Индиана (США). Продажи стартуют осенью 2023 года. Цены официально не объявлены, но ожидается, что они превысят 50 тысяч долларов.

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