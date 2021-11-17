17 ноября 2021, 07:59
Lexus представил ультрароскошный LX 600: в нем всего 4 кресла
Виртуальная премьера Lexus LX нового поколения состоялась месяц назад. Вслед за этим новинку на закрытых мероприятиях продемонстрировали журналистам. Сейчас компания готовится показать роскошный внедорожник в версии Ultra Luxury на открывающейся сегодня в Лос-Анджелесе выставке AutoMobility.
Дарья Климова Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Напомним, внедорожник нового поколения переехал на современное шасси TNGA-F, сохранил рамную конструкцию и обзавелся новым турбомотором V6 (V35A-FTS). В 2022 году на рынок выйдет гибридная модификация. У Lexus LX 600 пока нет рекомендованной розничной цены, хотя нетрудно догадаться, что стоить новинка будет никаких не меньше 8 млн рублей.
Упомянутые модели: Lexus LX (от 5 315 000 Р)
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