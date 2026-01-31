Почему Lexus решил снять с производства купе LC 500 и что это значит для рынка премиальных авто

Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере

Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.

Рынок премиальных автомобилей переживает перемены: производители все чаще отказываются от моделей, которые не соответствуют новым тенденциям или не пользуются популярностью среди покупателей. В этот раз под удар попала одна из самых ярких машин в линейке Lexus — купе LC 500. Японский бренд официально сообщил дилерам о завершении производства этой модели, что стало неожиданностью для многих поклонников марки.

LC 500 был представлен в 2017 году и сразу привлек внимание своим выразительным корпусом, мощным атмосферным двигателем V8 и статусом флагмана среди купе Lexus. Однако за девять лет на рынке автомобиль так и не стал массовым: спрос на него остается ограниченным, конкуренция в сегменте выросла. В последние годы заметно снизился интерес к большим купе с классическими бензиновыми двигателями, уступив место кроссоверам и электромобилям.

Как отмечают эксперты, решение Lexus продиктовано не только падением продаж, но и сменой стратегии. Компания сосредотачивается на развитии гибридных и электрических технологий, а также на расширении линейки кроссоверов, пользующихся сегодня наибольшим спросом. В этих условиях содержание в модельном ряду дорогого нишевого купе становится экономически нецелесообразным.

Информация о прекращении выпуска LC 500 поступила не через официальный пресс-релиз, а в виде письма, разосланного дилерам. Этот документ быстро оказался в открытом доступе и вызвал оживлённую дискуссию среди автолюбителей. Многие восприняли новость как конец целой эпохи: LC 500 считается одним из последних представителей классических купе с атмосферным двигателем и задним приводом.

Для российского рынка уход LC 500 вряд ли станет серьёзным ударом: продажи модели всегда были штучными, а её стоимость была доступна лишь ограниченному кругу покупателей. Тем не менее, исчезновение такого автомобиля из линейки Lexus отражает общемировой тренд: даже премиальные бренды адаптируются к новым реалиям, отказываясь от имиджевых, но маловостребованных моделей.

В ближайшие месяцы дилеры распродадут оставшиеся экземпляры LC 500, после чего модель окончательно исчезнет из салонов. Поклонникам марки остаётся надеяться, что Lexus предложит достойную альтернативу — возможно, в виде нового электрокупе или гибридной версии, соответствующей запросам современного рынка.