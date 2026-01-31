Почему Lexus решил снять с производства купе LC 500 и что это значит для рынка премиальных авто

31 января 2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.
Рынок премиальных автомобилей переживает перемены: производители все чаще отказываются от моделей, которые не соответствуют новым тенденциям или не пользуются популярностью среди покупателей. В этот раз под удар попала одна из самых ярких машин в линейке Lexus — купе LC 500. Японский бренд официально сообщил дилерам о завершении производства этой модели, что стало неожиданностью для многих поклонников марки.
LC 500 был представлен в 2017 году и сразу привлек внимание своим выразительным корпусом, мощным атмосферным двигателем V8 и статусом флагмана среди купе Lexus. Однако за девять лет на рынке автомобиль так и не стал массовым: спрос на него остается ограниченным, конкуренция в сегменте выросла. В последние годы заметно снизился интерес к большим купе с классическими бензиновыми двигателями, уступив место кроссоверам и электромобилям.
Как отмечают эксперты, решение Lexus продиктовано не только падением продаж, но и сменой стратегии. Компания сосредотачивается на развитии гибридных и электрических технологий, а также на расширении линейки кроссоверов, пользующихся сегодня наибольшим спросом. В этих условиях содержание в модельном ряду дорогого нишевого купе становится экономически нецелесообразным.
Информация о прекращении выпуска LC 500 поступила не через официальный пресс-релиз, а в виде письма, разосланного дилерам. Этот документ быстро оказался в открытом доступе и вызвал оживлённую дискуссию среди автолюбителей. Многие восприняли новость как конец целой эпохи: LC 500 считается одним из последних представителей классических купе с атмосферным двигателем и задним приводом.
Для российского рынка уход LC 500 вряд ли станет серьёзным ударом: продажи модели всегда были штучными, а её стоимость была доступна лишь ограниченному кругу покупателей. Тем не менее, исчезновение такого автомобиля из линейки Lexus отражает общемировой тренд: даже премиальные бренды адаптируются к новым реалиям, отказываясь от имиджевых, но маловостребованных моделей.
В ближайшие месяцы дилеры распродадут оставшиеся экземпляры LC 500, после чего модель окончательно исчезнет из салонов. Поклонникам марки остаётся надеяться, что Lexus предложит достойную альтернативу — возможно, в виде нового электрокупе или гибридной версии, соответствующей запросам современного рынка.
Похожие материалы Лексус
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:12
Производство фюзеляжа гибридного eVTOL Cavorite X7 стартует в Канаде
Гибридный eVTOL Cavorite X7 становится все ближе к реальности: к команде разработчиков присоединились ведущие специалисты по композитным материалам. Это событие может изменить подход к созданию современных воздушных транспортных средств.Читать далее
-
31.01.2026, 08:19
Rolls-Royce Spectre: виртуальный V8 и эффектный тюнинг для электрокупе
Rolls-Royce Spectre - первый электрокар бренда, который вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей. Некоторые считают, что ему не хватает классического V8, другие уверены: тишина и электротяга - идеальное сочетание для роскошного гран-турера. В чем суть спора и как изменился облик модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 08:04
Премиальный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter: сочетание комфорта и проходимости
Современные автодома удивляют не только уровнем оснащения, но и возможностями для путешествий. Новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года способен вместить пятерых и обеспечить им комфорт даже вдали от цивилизации. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
-
31.01.2026, 07:48
Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж
Падение интереса к Infiniti в США совпало с исчезновением купе Q60 и седана Q50. На фоне этого цифровой художник представил обновленный облик Q60, что вновь подняло вопрос о стратегии бренда и его ориентирах.Читать далее
-
31.01.2026, 07:31
20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника
Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.Читать далее
-
31.01.2026, 06:48
Виртуальный Cadillac Escalade Snowfall: белоснежный внедорожник на 28-дюймовых дисках
В сети обсуждают необычный рендер Cadillac Escalade пятого поколения с экстремально белым оформлением и гигантскими 28-дюймовыми дисками. Такой подход к дизайну вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для жарких споров.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
Похожие материалы Лексус
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:12
Производство фюзеляжа гибридного eVTOL Cavorite X7 стартует в Канаде
Гибридный eVTOL Cavorite X7 становится все ближе к реальности: к команде разработчиков присоединились ведущие специалисты по композитным материалам. Это событие может изменить подход к созданию современных воздушных транспортных средств.Читать далее
-
31.01.2026, 08:19
Rolls-Royce Spectre: виртуальный V8 и эффектный тюнинг для электрокупе
Rolls-Royce Spectre - первый электрокар бренда, который вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей. Некоторые считают, что ему не хватает классического V8, другие уверены: тишина и электротяга - идеальное сочетание для роскошного гран-турера. В чем суть спора и как изменился облик модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 08:04
Премиальный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter: сочетание комфорта и проходимости
Современные автодома удивляют не только уровнем оснащения, но и возможностями для путешествий. Новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года способен вместить пятерых и обеспечить им комфорт даже вдали от цивилизации. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
-
31.01.2026, 07:48
Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж
Падение интереса к Infiniti в США совпало с исчезновением купе Q60 и седана Q50. На фоне этого цифровой художник представил обновленный облик Q60, что вновь подняло вопрос о стратегии бренда и его ориентирах.Читать далее
-
31.01.2026, 07:31
20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника
Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.Читать далее
-
31.01.2026, 06:48
Виртуальный Cadillac Escalade Snowfall: белоснежный внедорожник на 28-дюймовых дисках
В сети обсуждают необычный рендер Cadillac Escalade пятого поколения с экстремально белым оформлением и гигантскими 28-дюймовыми дисками. Такой подход к дизайну вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для жарких споров.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее