10 января 2018, 11:31
Lexus принимает заказы на RX Black Royal
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера RX Black Royal. Автомобиль будет доступен в трех вариантах по цене от 3 292 000 до 3 882 000 рублей.
Два варианта RX Black Royal созданы на базе модификации RX 300 AWD. Первая в точности повторяет по оснащению комплектацию Executive и отличается размерностью колес и дизайнерскими решениями, входящими в пакет Black Royal. При отсутствии потребности в модуле беспроводной зарядки для смартфонов клиент может выбрать вторую версию, для которой эта опция не предусмотрена. Обе версии предлагаются по цене 3 292 000 рублей.
Для RX 350 спецсерия создана на базе роскошной комплектации Premium, полностью повторяя ее в оснащении и отличаясь только входящими в пакет эксклюзивными дизайнерскими решениями. Lexus RX 350 Black Royal предлагается по цене 3 882 000 рублей.
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11.10.2016, 10:56
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07.04.2016, 16:53
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24.11.2013, 08:56
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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