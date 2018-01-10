10 января 2018, 11:31

Lexus принимает заказы на RX Black Royal

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера RX Black Royal. Автомобиль будет доступен в трех вариантах по цене от 3 292 000 до 3 882 000 рублей.
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Lexus RX
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 746 000 до 4 712 000 Р
Отзывов: 4
Новая специальная версия отличается пакетом стилистических решений. На вседорожник устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, размерность шин – 235/55R20. Решетка радиатора также выполнена в черном цвете. В темный оттенок окрашены и корпуса наружных зеркал заднего вида. Сзади автомобиль отличает эксклюзивная накладка на бампер черного цвета. Все автомобили специальной версии отмечены эксклюзивным бейджем «Black Royal» на нижней части задних дверей.  

Два варианта RX Black Royal созданы на базе модификации RX 300 AWD. Первая в точности повторяет по оснащению комплектацию Executive и отличается размерностью колес и дизайнерскими решениями, входящими в пакет Black Royal. При отсутствии потребности в модуле беспроводной зарядки для смартфонов клиент может выбрать вторую версию, для которой эта опция не предусмотрена. Обе версии предлагаются по цене 3 292 000 рублей.

Для RX 350 спецсерия создана на базе роскошной комплектации Premium, полностью повторяя ее в оснащении и отличаясь только входящими в пакет эксклюзивными дизайнерскими решениями. Lexus RX 350 Black Royal предлагается по цене 3 882 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Lexus принимает заказы на RX Black Royal
{{model_677}}Новая специальная версия отличается пакетом стилистических решений. На вседорожник устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, размерность шин – 235/55R20. Решетка радиатора также выполнена в черном цвете. В темный оттенок окрашены и корпуса наружных зеркал заднего вида. Сзади автомобиль отличает эксклюзивная накладка на бампер черного цвета. Все автомобили специальной версии отмечены эксклюзивным бейджем «Black Royal» на нижней части задних дверей.  Два варианта RX Black Royal созданы на базе модификации RX 300 AWD. Первая в точности повторяет по оснащению комплектацию Executive и отличается размерностью колес и дизайнерскими решениями, входящими в пакет Black Royal. При отсутствии потребности в модуле беспроводной зарядки для смартфонов клиент может выбрать вторую версию, для которой эта опция не предусмотрена. Обе версии предлагаются по цене 3 292 000 рублей.Для RX 350 спецсерия создана на базе роскошной комплектации Premium, полностью повторяя ее в оснащении и отличаясь только входящими в пакет эксклюзивными дизайнерскими решениями. Lexus RX 350 Black Royal предлагается по цене 3 882 000 рублей.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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