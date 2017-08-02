2 августа 2017, 10:47
Lexus привез в Россию спецверсию LX 570 Superior
«Превосходный» - так без лишней скромности японский автопроизводитель назвал свой флагманский внедорожник LX 570 в специальной версии. Комплектация Superior уже доступна для предзаказа на российском рынке.
Внутри LX 570 Superior отличается алюминиевыми накладками на педали. Будущий владелец сможет выбрать между двумя вариантами оформления - с черным деревом шимамоку или вставками «матовый орех». За дополнительную плату можно заказать черную обивку потолка. Для дополнительного комфорта создатели снабдили модель новым демпфером вибраций кузова. Все автомобили в «наилучшей» комплектации будут отмечены эмблемой Superior на кузове.
Стоимость новинки варьируется от 7 007 000 до 7 026 000 рублей.
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