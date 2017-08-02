2 августа 2017, 10:47

Lexus привез в Россию спецверсию LX 570 Superior

«Превосходный» - так без лишней скромности японский автопроизводитель назвал свой флагманский внедорожник LX 570 в специальной версии. Комплектация Superior уже доступна для предзаказа на российском рынке.
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  Lexus привез в Россию спецверсию LX 570 Superior Lexus LX Lexus привез в Россию спецверсию LX 570 Superior Lexus LX Lexus привез в Россию спецверсию LX 570 Superior
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фото
  

Lexus LX
Выпускается с 1996 г.
Новый от 5 315 000 до 6 621 000 Р
Объявлений: 730
Отзывов: 3
Компания планирует начать поставки новинки уже в третьем квартале текущего года. LX 570 Superior отличается от серийной версии особыми элементами в экстерьере и деталями отделки салона. Основой для спецверсии стал LX 570 в комплектации Luxury 21+. Измененная решетка радиатора, декоративные накладки на бамперы и черные корпуса зеркал сразу выдают особенную «породу» внедорожника. Образ завершается внушительными 21-дюймовыми двухцветными «катками».

Внутри LX 570 Superior отличается алюминиевыми накладками на педали. Будущий владелец сможет выбрать между двумя вариантами оформления - с черным деревом шимамоку или вставками «матовый орех». За дополнительную плату можно заказать черную обивку потолка. Для дополнительного комфорта создатели снабдили модель новым демпфером вибраций кузова. Все автомобили в «наилучшей» комплектации будут отмечены эмблемой Superior на кузове.

Стоимость новинки варьируется от 7 007 000 до 7 026 000 рублей.

Новинки и концепт кары Лексус ЛХ

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Lexus привез в Россию спецверсию LX 570 Superior
{{model_676}}Компания планирует начать поставки новинки уже в третьем квартале текущего года. LX 570 Superior отличается от серийной версии особыми элементами в экстерьере и деталями отделки салона. Основой для спецверсии стал LX 570 в комплектации Luxury 21+. Измененная решетка радиатора, декоративные накладки на бамперы и черные корпуса зеркал сразу выдают особенную «породу» внедорожника. Образ завершается внушительными 21-дюймовыми двухцветными «катками».Внутри LX 570 Superior отличается алюминиевыми накладками на педали. Будущий владелец сможет выбрать между двумя вариантами оформления - с черным деревом шимамоку или вставками «матовый орех». За дополнительную плату можно заказать черную обивку потолка. Для дополнительного комфорта создатели снабдили модель новым демпфером вибраций кузова. Все автомобили в «наилучшей» комплектации будут отмечены эмблемой Superior на кузове.Стоимость новинки варьируется от 7 007 000 до 7 026 000 рублей.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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