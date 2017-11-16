16 ноября 2017, 09:27

Lexus привезет удлиненный RX в Лос-Анджелесе

На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе дебютирует удлиненная модификация премиального кроссовера Lexus RX Новинка с индексом 350L получит третий ряд кресел.
^
Дизайн автомобиля выполнят в стилистике обычного кроссовера. Это объясняется тем, что на разработку внешности нового RX компания потратила много сил и времени. Также «Лексус» выпустит чуть позже гибридный вариант модели под индексом 450hL.

В настоящий момент вседорожник доступен с 3,5-литровым 6-цилиндровым мотором, который обладает мощностью 300 л. с. В России также доступен варинат с 2-литровым турбомотором с отдачей 238 сил. Наконец, в более дорогих исполнениях доступна гибридная 312-сильная установка.

Комплектации и технические характеристики

Lexus RX Premium 3.5 CVT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателягибридный
Мощность, л.с./ об/мин313
Объем двигателя3456
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл5.2
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Лексус РХ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Lexus RX270: ближе к народу
Лучше посмотри Тойота Хайлендер
Максим
Lexus RX 350: Выбор интеллигента
Кассетная дека для меломанов? Ну, ну ... Салон кичовитый, особенно руль с непрактичным сочетанием гладкого и холодного "псевдодерева" с кожей, которой должен быть обшит любой приличный руль. Возможности выбора нет. Спортивные модели марки? Это о чем ? Типичная заказуха. Похоже на грамотный и обработанный ...
Влад
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lexus Автомудрость Lexus АвтоПитер Lexus Дизайн и тюнинг Lexus Новинки и концепт кары Lexus Новости и акции автосалонов Lexus Автосалоны и дилеры марки Lexus Аренда и прокат авто марки Lexus Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lexus Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lexus
Главные материалы
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Lexus RX
Объявления о продаже Lexus RX
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lexus привезет удлиненный RX в Лос-Анджелесе
Дизайн автомобиля выполнят в стилистике обычного кроссовера. Это объясняется тем, что на разработку внешности нового RX компания потратила много сил и времени. Также «Лексус» выпустит чуть позже гибридный вариант модели под индексом 450hL.В настоящий момент вседорожник доступен с 3,5-литровым 6-цилиндровым мотором, который обладает мощностью 300 л. с. В России также доступен варинат с 2-литровым турбомотором с отдачей 238 сил. Наконец, в более дорогих исполнениях доступна гибридная 312-сильная установка.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пенза Чебоксары Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG