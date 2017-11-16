16 ноября 2017, 09:27
Lexus привезет удлиненный RX в Лос-Анджелесе
На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе дебютирует удлиненная модификация премиального кроссовера Lexus RX Новинка с индексом 350L получит третий ряд кресел.
Дизайн автомобиля выполнят в стилистике обычного кроссовера. Это объясняется тем, что на разработку внешности нового RX компания потратила много сил и времени. Также «Лексус» выпустит чуть позже гибридный вариант модели под индексом 450hL.
В настоящий момент вседорожник доступен с 3,5-литровым 6-цилиндровым мотором, который обладает мощностью 300 л. с. В России также доступен варинат с 2-литровым турбомотором с отдачей 238 сил. Наконец, в более дорогих исполнениях доступна гибридная 312-сильная установка.
В настоящий момент вседорожник доступен с 3,5-литровым 6-цилиндровым мотором, который обладает мощностью 300 л. с. В России также доступен варинат с 2-литровым турбомотором с отдачей 238 сил. Наконец, в более дорогих исполнениях доступна гибридная 312-сильная установка.
Комплектации и технические характеристики
|Lexus RX Premium 3.5 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|гибридный
|Мощность, л.с./ об/мин
|313
|Объем двигателя
|3456
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|полный
|Городской цикл
|5.2
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|5.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Лучше посмотри Тойота Хайлендер
Кассетная дека для меломанов? Ну, ну ... Салон кичовитый, особенно руль с непрактичным сочетанием гладкого и холодного "псевдодерева" с кожей, которой должен быть обшит любой приличный руль. Возможности выбора нет. Спортивные модели марки? Это о чем ? Типичная заказуха. Похоже на грамотный и обработанный ...
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