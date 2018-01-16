16 января 2018, 15:14

Lexus рассекретил LF-1 Limitless

Lexus официально представил концепт LF-1 Limitless, который в будущем станет серийным вариантом премиального вседорожника. Автомобиль показали в рамках автосалона в Детройте.
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  Lexus рассекретил LF-1 Limitless Lexus Lexus рассекретил LF-1 Limitless Lexus Lexus рассекретил LF-1 Limitless
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Над внешностью кроссовера трудились специалисты калифорнийской студии Toyota. Дизайн сочетает в себе «форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча».

В салоне традиционные кнопки и переключатели заменены на сенсоры, которые распознают жесты водителя. В отделке салона используется металл, дерево, а также темная и светлая кожа. В списке оснащения присутствует система автономного управления и 4-мерная навигационная система.

Информации о силовой установке LF-1 Limitless пока что нет. Вседорожник призван продемонстрировать новый уровень технологий и сегмент.

Новинки и концепт кары Лексус

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Отзывы по теме
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Lexus рассекретил LF-1 Limitless
Над внешностью кроссовера трудились специалисты калифорнийской студии Toyota. Дизайн сочетает в себе «форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча».В салоне традиционные кнопки и переключатели заменены на сенсоры, которые распознают жесты водителя. В отделке салона используется металл, дерево, а также темная и светлая кожа. В списке оснащения присутствует система автономного управления и 4-мерная навигационная система. Информации о силовой установке LF-1 Limitless пока что нет. Вседорожник призван продемонстрировать новый уровень технологий и сегмент.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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