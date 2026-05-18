Виртуальный концепт Lexus RC F с гибридом и электроприводом - что ждет рынок и поклонников марки

18 мая 2026, 14:33
Lexus RC F возвращается в новом облике: гибрид и электромоторы, свежий взгляд на спорткупе
Lexus ищет новые пути для возвращения интереса к спортивным моделям на фоне снижения продаж в США. Виртуальный проект RC F с гибридной и электрической силовой установкой может стать ответом на вызовы времени и конкуренцию в премиум-сегменте.
В 2026 году Lexus оказался в непростой ситуации: продажи в США снизились, а конкуренты из BMW и Mercedes не сбавляют обороты. На этом фоне японский бренд вынужден искать новые решения, чтобы вернуть интерес к своим спортивным моделям. Одним из таких шагов стал виртуальный проект RC F, который предложил Дэвид Скотт Нил II (известный как «nemojunglist»), занимающий пост Chief Design Officer в Mozee Inc.
Виртуальный концепт Lexus RC F сразу привлёк внимание необычным сочетанием гибридной и электрической силовой установки. Судя по визуализациям, купе получило агрессивный дизайн с массивными воздухозаборниками, камерами вместо зеркал и отсутствием видимых выхлопных труб — это может указывать на полный переход к экологичным технологиям. Однако автор проекта предусмотрел и гибридную версию, что особенно актуально для автоспорта, где сохранение ДВС пока остаётся востребованным.
Пока Lexus официально не анонсировал возвращение RC F, но интерес к подобным концептам растёт. В последние месяцы компания уже представила обновлённый Lexus Interface с поддержкой 5G, а также анонсировала выход трёхрядного электрокроссовера Lexus TZ и гибридной версии ES. На фоне этих новостей появление виртуального RC F выглядит логичным продолжением курса на электрификацию и обновление модельного ряда.
Эксперты отмечают, что возвращение RC F в новом формате может стать ответом на успехи BMW и Mercedes в сегменте спортивных купе. Например, BMW удерживает лидерство по продажам в премиум-классе, несмотря на снижение спроса, а Mercedes продолжает развивать линейку AMG. В этом контексте Lexus может предложить более доступную альтернативу флагманскому LFA, объединив современные технологии с узнаваемым спортивным стилем.
Для российского рынка появление гибридного или электрического RC F может быть особенно актуальным на фоне растущего интереса к экологичным технологиям и ужесточения экологических стандартов. Кроме того, подобные модели способны привлечь новую аудиторию, которая ценит не только динамику, но и современные решения в области безопасности и комфорта. Если Lexus решится на серийное производство, RC F может занять нишу между дорогими суперкарами и массовыми электрокупе, предложив уникальное сочетание цены, технологий и имиджа.
Интересно, что подобные виртуальные проекты становятся все более популярными среди автопроизводителей и дизайнеров. Они позволяют тестировать реакцию аудитории и собирать обратную связь до запуска серийных моделей. Как и в случае с другими концептами, например, новым пикапом Foton Tunland G9, который недавно вышел на российский рынок и уже вызвал интерес у экспертов и покупателей, о чем подробнее можно узнать в материале о запуске нового пикапа с дизелем и премиальным салоном, Lexus также может использовать виртуальный RC F для оценки перспектив и настроений рынка.
